VakıfBank liderliği garantiledi
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VAKIFBANK LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ

VakıfBank liderliği garantiledi

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında VakıfBank, sahasında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 mağlup etti.

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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında VakıfBank, sahasında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 yenerek, gruptan lider çıkmayı garantiledi.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Dusan Hodan (Slovakya), Cor Van Gompel (Hollanda)

VakıfBank: Naz Akyol, Kimberly, Rasic, Lonneke, Zhu Ting, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Gözde Kırdar, Cansu Özbay)

Eczacıbaşı VitrA: Thaisa, Boskovic, Kosheleva, Adams, Ognjenovic, Larson (Gülden Kuzubaşıoğlu, Sinem Aköz, Nilay Özdemir, Hande Baladin, Neslihan Güler)

Setler: 25-21, 25-14, 21-25, 25-15

Süre: 102 dakika (30, 20, 27, 25)

 

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