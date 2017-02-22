VAKIFBANK LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında VakıfBank, sahasında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 yenerek, gruptan lider çıkmayı garantiledi.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Dusan Hodan (Slovakya), Cor Van Gompel (Hollanda)
VakıfBank: Naz Akyol, Kimberly, Rasic, Lonneke, Zhu Ting, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Gözde Kırdar, Cansu Özbay)
Eczacıbaşı VitrA: Thaisa, Boskovic, Kosheleva, Adams, Ognjenovic, Larson (Gülden Kuzubaşıoğlu, Sinem Aköz, Nilay Özdemir, Hande Baladin, Neslihan Güler)
Setler: 25-21, 25-14, 21-25, 25-15
Süre: 102 dakika (30, 20, 27, 25)