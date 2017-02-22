ORMAN, DİVAN KURULU SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Vodafone Arena'da genel kurul üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak divan kurulu üyesi olmaya hak kazanan üyeler için düzenlenen rozet takma töreninde konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, son günlerde tartışmalı hale gelen divan kurulu seçimleri ile ilgili açıklamalar yaptı.

"Hukukun verdiği karara uymak hepimizin görevidir"

Son seçimi kazanarak divan kurulu başkanı olan Yalçın Karadeniz'in disiplin kurulundan ceza aldığı için görevinin sona erdiğini belirten Orman, şunları kaydetti:

"Divan kurulunun seçime gitmesi gerekmekte. Tedbiri veren mahkeme niyetin başka olduğunu anlayınca tedbiri kaldırmış vaziyette. Beşiktaş, hukuk içinde yönetilen, tüzüğü olan, Türkiye'nin en saygın halka açık kurumudur. Hukukun verdiği karara uymak hepimizin görevidir. Divan kurulunun tek maddeyle toplantı yapma yetkisi var, o da seçimle alakalıdır. Bugün tedbir kararı ortadan kalktığı için hukuksal bir durum yoktur. Cumartesi günü yapılmak istenen divan kurulu toplantısına yönetim kurulu katılmayacaktır. Ne amaçla bu toplantı yapılacak anlamış değilim. Divan kurulu ya seçimi yapacak ya da mahkemeye gidip bunu yaptırması için uğraş içine gireceğiz. Benim tavsiyem, buna gerek kalmadan, büyüyen, hedefine giden Beşiktaş'ın gündemini bu konularla meşgul etmemeleridir. Bundan sonra yapılacak toplantının hukuki altyapısı yoktur. Bundan kaçacak bir şey yok. Aday olacak varsa aday olur."

Orman, Çebi'ye rozet taktı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, genel kurul üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak divan kurulu üyesi olmaya hak kazananlar için verilen yemekte siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi'ye ve yönetici Erdal Torunoğulları'na üyelik rozetlerini taktı. Çebi, "Rozetimi Fikret Orman'dan aldığım için gurur duyuyorum." dedi.

