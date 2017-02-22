KADIKÖY'DE "ALİ KOÇ TEZAHÜRATI"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 1-0 yenildiği maçın rövanşında, Rusya'nın Krasnodar takımıyla 1-1 berabere kalarak organizasyona veda etti.

Fenerbahçe, maça taraftarının da desteğini alarak hızlı başladı. Uzaktan şutlarla üst üste tehlikeler oluşturmasına rağmen sarı-lacivertliler, 7. dakikada Martin Skrtel'in hatası sonucu kalesinde golü gördü. Fedor Smolov ile öne geçen rakibi karşısında tur için en az 3 gol bulması gereken sarı-lacivertliler, rakip kalede baskısını artırdı 41. dakikada Skrtel'in golüyle soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti.

Maçın ikinci yarısında etkisiz bir görüntü ortaya koyan Fenerbahçe, tur için gerekli olan 2 golü bulamadı ve UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

Skrtel'in hatası tura mal oldu

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Skrtel'in 7. dakikadaki hatası pahalıya mal oldu.

Savunmadan çıkarken pas hatası yapan Skrtel, topu rakibine attı. Skrtel'in hatasıyla gelişen atakta Krasnodar, 7. dakikada Smolov'un golüyle 1-0 öne geçti.

Skrtel, 7. dakikada yaptığı hatayı attığı golle telafi etmeye çalışsa da yeterli olmadı. Yaptığı hatayla takımının gol yemesine sebebiyet veren Slovak stoper, 41. dakikada takımı adına beraberlik golünü kaydetti.

Bu arada UEFA'nın internet sitesinde Fenerbahçe'nin attığı gol De Souza'ya yazıldı.

Volkan Demirel sakatlandı

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel 68. dakikada yaşadığı sakatlık sonucu maça devam edemedi.

Sağ arka adalesini tutarak kendini yere bırakan Volkan, oyuna devam edemeyeceğini yedek kulübesine bildirdi. Maçın 71. dakikasında Volkan'ın yerine oyuna Brezilyalı kaleci Fabiano Ribeiro girdi.

Advocaat, Volkan'ın sakatlığı sırasında Volkan Şen ve Jose Fernandao'yu da oyuna alınca 3 değişiklik hakkını aynı anda kullanmış oldu.

"Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon"

Fenerbahçeli taraftarlar, daha önce ilk kongrede başkanlığa aday olacağını açıklayan Koç lehine tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlar son bölümde, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" diye tezahürat yaptı.

Öte yandan taraftarlar, tur atlayan Rus temsilcisini de uzun süre alkışladı. Krasnodarlı futbolcular da sarı-lacivertli taraftarların bu jestine alkışla cevap verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar maçın son bölümünde ise takımını alkışlarla protesto etti. Maçın 75. dakikasından itibaren takımı alkışlayarak protesto eden taraftarlar, uzun süre "Yönetim istifa" tezahüratında da bulundu.

Faullü Skrtel yaptı, kartı İsmail gördü

Karşılaşmanın 20. dakikasında Polonyalı hakem Pawel Raczkowski, ilginç bir karara imza attı.

Ani gelişen Krasnodar atağında Skrtel orta sahada rakibine faul yaptı ve Polonyalı hakem avantaj kuralını uygulayarak oyunu devam ettirdi. Oyun durduktan sonra Raczkowski, sarı kartını faulü yaptığı gerekçesiyle İsmail Köybaşı'na gösterdi. Faulü Skrtel'in yaptığını hakeme söyleyen İsmail'in itirazları sonucu değiştirmedi.

İç sahada yenilmezlik 10 maç oldu

Fenerbahçe, istediği sonucu alamamasına rağmen Avrupa kupalarında iç sahadaki yenilmezlik serisini 10 maça yükseltti.

Son yenilgisini 17 Eylül 2015'te Molde karşısında alan Fenerbahçe, daha sonra iç sahada 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.