"BURAYA KAZANMAK İÇİN GELDİK"

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaşacağı İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'nın teknik direktörü Barak Bakhar, "İstanbul'a kazanmak için geldik." dedi.

Vodafone Arena'da düzenlenen basın toplantısına forvet oyuncusu Ben Sahar ile katılan Bakhar, "Buraya kazanmak için geldik. Beşiktaş'ın derbi maçı var ama biz kendi işimize bakacağız. En iyi kadrolarıyla çıkacaklarını düşünüyorum. Bu maçı çevirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Hapoel Beer-Sheva'da yaşanan sakatlıklarla ilgili soruya 37 yaşındaki teknik adam, "Sakatlıkları geçirdik ve devam etmeye çalışıyoruz." diye cevap verdi.

Ben Sahar ise İsrail'de alınan 3-1'lik mağlubiyetin kendilerini daha çok birleştirdiğini belirterek, "Elimizden geleni yapacağız. Sadece kazanmayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

İsrail ekibi son idmanını yaptı

İsrail ekibi maç öncesi son çalışmasını teknik direktör Barak Bakhar yönetiminde Vodafone Arena'da gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda futbolcular, topla ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. İsrail temsilcisinin Beşiktaş maçının provasını gerçekleştirdiği antrenmana İstanbul'a getirilmeyen Miguel Vitor, Noam Gamoun ve Ran Robin katılmadı.