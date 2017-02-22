FENERBAHÇE, AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda, 1-0'lık yenilginin rövanşında konuk ettiği Rus ekibi Krasnodar'la 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya veda etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 1-0'lık yenilginin rövanşında Rus ekibi Krasnodar takımını konuk etti.

7. dakikada konuk ekip Krasnodar, mücadelede öne geçti. Skrtel'in hatalı pasında orta sahada topu kapan Gazinski, pasını bekletmeden Smolov'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası yayının solundan çıkardığı şutta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

41. dakikada Fenerbahçe, skora denge getirdi. Lens'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde yükselen De Souza'nın kafayla vurduğu topa, kaleci Kritsyuk müdahale etti. Uzak direğe çarptıktan sonra çizgiye düşen meşin yuvarlak diğer direğe de çarptı. Oluşan karambolde son müdahaleyi yapan Skrtel, topu ağlara gönderdi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

İkinci yarı

Mücadelenin ikinci bölümünde her iki takımın çabası başka gol getirmedi ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.