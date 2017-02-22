SAMSUNSPOR'DAN TFF'YE "KURAL HATASI" BAŞVURUSU

Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, TFF 1. Lig'in 21. haftasında sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Mersin İdmanyurdu maçında, rakip takımın attığı golden önce kural hatası yapıldığını öne sürerek Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) itirazda bulunduklarını bildirdi.

Tutu, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbetinde, Mersin İdmanyurdu maçında hakem Tolga Özkalfa'nın 18. dakikada ceza sahası dışındaki bir pozisyonda penaltı kararı verdiğini savundu.

Penaltı atışı kullanılmadan önce rakip takımın oyuncularının ceza sahasına girdiğini belirten Tutu, "Pozisyon ceza sahası dışında olmasına rağmen hakem Tolga Özkalfa, penaltı kararı verdi. Ayrıca penaltı kullanımı esnasında rakip takımın oyuncuları ceza sahasının içine girerek kural hatasında bulundu. Yani Mersin İdmanyurdu'nun golü tamamen kural hatasıdır, biz de Türkiye Futbol Federasyonuna itirazda bulunduk." diye konuştu.

Kulübün, Mersin İdmanyurdu maçındaki saha olayları, kötü tezahürat ve merdivenlerin boş bırakılmaması, sportif direktör Coşkun Zeren'in de hakaretten dolayı TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiğini hatırlatan Tutu, "Taraftarlarımızı, rakip takımın futbolcusu Sinan Kaloğlu'nun kışkırtması nedeniyle olaylar çıktı. Hem bu konuda hem de Coşkun Zeren konusunda itirazlarımızı yaptık. Ayrıca teknik direktörümüz Osman Özköylü'ye, Sivasspor maçında hakeme yönelik açıklamaları nedeniyle verilen 3 maç cezaya da itiraz ettik." ifadelerini kullandı.

Tutu, PFDK'dan çıkacak karara göre TFF Tahkim Kuruluna başvuracaklarını sözlerine ekledi.

Samsunspor-Mersin İdmanyurdu maçının 18. dakikasında ev sahibi ekipte N'Diaye'nin rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem Özkalfa, önce konuk takım lehine serbest vuruş kararıyla N'Diaye'yi kırmızı kartla oyun dışı bırakmış, daha sonra serbest vuruş kararını değiştirerek müdahalenin ceza sahası içinde olduğuna hükmedip penaltı vermişti. Sinan Kaloğlu'nun penaltı vuruşunda kaleci Muyters'ten dönen topu Abdülkadir Korkut filelere göndermişti.