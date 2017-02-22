"BU MAÇI KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, play-off'a kalma iddiasını sürdürmek için TFF 1. Lig'in 22. haftasında yapacakları Balıkesirspor maçını kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

İpekoğlu, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta deplasmanda Altınordu'ya 2-1 mağlup olduklarını anımsattı.

Çok fazla gol pozisyonu üretemediklerini, rakiplerine de gollerinin dışında çok fazla pozisyon şansı tanımadıklarını anlatan İpekoğlu, "Bunun sebebi saha şartları olabilir. Zemin kötüydü. Olgun ataklarla pozisyon üretme şansımız yoktu." diye konuştu.

İpekoğlu, hesapta olmayan puan kaybettiklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Galibiyeti hak edecek oyun da oynamadık, maçın berabere bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu hafta karşılaşacağımız Balıkesirspor, geçen hafta Bandırmaspor karşısında çok farklı kazandı. Bence takım kadrosu ve oyun olarak bu ligin gerçeklerini sahaya yansıtan bir takım. İyi bir takım. Bizim de artık hedefimiz play-off ise bu maçı kazanmak zorundayız. Bu maçı kazandığımız takdirde play-off iddiamız sürecek. Alacağımız beraberlik veya mağlubiyet sonucunda play-off'a veda etmek zorunda kalabiliriz. Bu anlamda bu maçı kazanmak zorundayız."

Leroy George'un performansı

İpekoğlu, devre arasında Göztepe'den transfer ettikleri Leroy George'un, beklentilerin altında performans sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Leroy şu ana kadar verdiklerinden çok daha kaliteli bir oyuncu. İnşallah Balıkesirspor maçından itibaren o da gerçek kimliğine kavuşur. Kısa süre içerisinde bir futbolcudan istediğiniz performansı almanız mümkün olmuyor, alışma sürecinde diyelim. Artık Balıkesirspor maçından sonra sadece Leroy'un değil bütün takımın, teknik ekip de dahil şapkayı çıkartıp önümüze koymamız lazım."