"Seyir zevki yüksek bir maç futbolseverleri bekliyor"
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"SEYİR ZEVKİ YÜKSEK BİR MAÇ FUTBOLSEVERLERİ BEKLİYOR"

"Seyir zevki yüksek bir maç futbolseverleri bekliyor"

Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Bağıban, "Bandırmaspor saha avantajını kullanmak isteyecektir." dedi.

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TFF 1. Lig'in 22. haftasında Bandırmaspor ile karşılaşacak Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı İsmail Bağıban, ligde galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi.

Bağıban, yaptığı açıklamada, halen, iç sahada son dakikalarda yedikleri 2 golle berabere kaldıkları 21. haftadaki Göztepe maçının üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Ligde kritik haftalara girildiğini vurgulayan Bağıban, deplasmanda oynayacakları Bandırmaspor maçına odaklandıklarını belirtti.

Rakibi ciddiye aldıklarını ifade eden Bağıban, "Son haftalarda yenilen Bandırmaspor çıkış arıyor. Bizim için çok önemli bir maç. Bandırmaspor maçıyla galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Çok dikkatli olmamız lazım. Bandırmaspor saha avantajını kullanmak isteyecektir. Biz de dış sahada oldukça iyi performans gösteren bir ekibiz. Seyir zevki yüksek bir maç futbolseverleri bekliyor." şeklinde konuştu.

Bandırmaspor-Şanlıurfaspor mücadelesi, 25 Şubat Cumartesi günü Bandırma 17 Eylül Stadı'nda yapılacak.
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