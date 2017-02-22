Kadın teknik direktör tarihe geçti
﻿
Site İçi Arama
﻿

KADIN TEKNİK DİREKTÖR TARİHE GEÇTİ

Kadın teknik direktör tarihe geçti

Yuen-Ting Chan, bir kıta turnuvasına çıkan ilk kadın teknik direktör oldu.

376 Okunma

 Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi maçında Çin'in Guangzhou Evergrande takımına 7-0 yenilen Hong Kong ekibi Eastern Long Lions'un 28 yaşındaki çalıştırıcısı Yuen-Ting Chan, bir kıta turnuvasına çıkan ilk kadın teknik direktör olarak tarihe geçti.

FIFA'dan yapılan açıklamada, bugünün AFC, Eastern Long Lions ve Yuen-Ting Chan için çok özel bir gün olduğu bildirildi. Chan'ın, erkek futbol takımlarında bir kıta turnuvasında yer alan ilk kadın teknik direktör olduğu kaydedildi.

Chan, 2015 yılında takımın başına geçmiş ve Eastern Long Lions'u liginde şampiyonluğa taşımıştı. Chan ve takımı, 13 haftası geride kalan bu sezonki Hong Kong Premier Lig'de ise namağlup lider konumda bulunuyor.

Eastern Long Lions, AFC Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Brezilyalı ünlü teknik direktör Luiz Felipe Scolari'nin çalıştırdığı Çin temsilcisi Guangzhou Evergrande'ye 7-0 mağlup oldu.

ETİKETLER
Ziraat Bankası'nda Benitez ile yollar ayrıldı
"Bize uyan gömleği giyeceğiz, kravatı da olacak"
Gençlerbirliği "90 dakika" çalıştı
Halkbank, altyapılarda hedef büyüttü
Osmanlıspor tur için hazırlanıyor
2
"Ankara'ya arzulanan kupayı getirmemiz lazım"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿