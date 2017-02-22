RENAULT YENİ ARACINI GÖRÜCÜYE ÇIKARDI

Formula 1'de takımlar yeni araçlarını tanıtmaya devam ediyor. Zorlu mücadelesine 1977 yılında başlayan ve son senelerde istediği sonuçları alamayan Renault takımı, 2017 sezonu için hazırladığı aracının örtüsünü kaldırdı.

Ön taraf sarı, arka bölüm ise siyah ağırlıklı araçta ilk dikkat çekici şeylerden birisi, motor kapağının köpek balığı sırtı şeklinde olması. Sidepod kenarlarındaki kıvrımlı dikey kanatlarla kokpit üstündeki hava girişleri ise diğer öne çıkan detaylar.

Motoru Fransa'da, şasesi İngiltere'de üretilen ve geçen sezondan itibaren fabrika takımı olarak mücadele eden Renault, 2016 sezonunu dokuzuncu sırada tamamlayarak, hayal kırıklığı yaşamıştı.

Fransız ekip, takıma yeni kattığı bir çok isimle birlikte, 2017 yılı hedefini beşincilik olarak belirledi. Renault adına bu sezon, takıma yeni katılan Alman Nico Hulkenberg ile Britanyalı Jolyon Palmer yarışacak.