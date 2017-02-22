ŞENOL GÜNEŞ TEMKİNLİ KONUŞTU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 23 Şubat Perşembe günü İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva karşısında ilk maçta aldıkları 3-1'lik avantajı kullanmaya çalışacaklarını söyledi.

Karşılaşma öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında oyuncusu Necip Uysal ile soruları yanıtlayan Güneş, rakiplerini deplasmanda yenmelerine rağmen kamuoyunda oluşan rehavete kendilerinin girmeyeceğine dikkati çekerek, "Neye göre garanti? Dereyi görmeden paçayı sıvamak yok. Bu iş ciddi iş." dedi.

İsrail temsilcisini yenmeleri halinde hem turu atlayacaklarını hem de ülke puanına katkı yapacaklarını vurgulayan Şenol Güneş, "Turun ilk yarısı bitti. Sonuç ne olursa olsun burada turu geçmek zorundayız. Avantajımızı oynadığımız iyi futbolla hayata geçirmek istiyoruz. Umarım diğer takımlarımız da turu geçer. Üç Türk takımı turu atlar." diye konuştu.

Hapoel Beer-Sheva'nın önde oynayan oyuncularının çok hareketli ve teknik olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Baskıyı iyi yaparak kontrolü elimizde tutarsak avantaj bizde olur. Kamuoyundaki rehavet bize de yansırsa olumsuz olur. Futbol ihmale gelmeyecek bir olaydır." ifadelerini kullandı.

"Abartılacak bir oyun oynamıyoruz"

Beşiktaş'ın hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Avrupa'da favori gösterilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, şunları söyledi:

"Bir işi iyi yapmanın hazzı, güveni vardır. Kaybettiğinizde moral bozukluğu vardır. Ülkemizde kendi gerçeklerinin dışına çıkıyoruz. Sonuçlar ne olursa olsun işimizi yapmak durumundayız. Eleştiriler de övgüler de üst boyutta. Mükemmel değiliz, abartılacak bir oyun oynamıyoruz ama işimizi ciddi yapmaya çalışıyoruz. Etkileyen faktörlerde soğukkanlı olmamız gerekiyor. Bütün oyuncuların genel çizgisi doğru ama zaman zaman sapmalar olduğunda cezayı kesiyorlar."

Şampiyon olmayı hedeflediklerini kaydeden Güneş, "Şampiyonluğa layık olmak istiyoruz. O yüzden rakibe üstünlüğümüzü göstermek zorundayız. Beşiktaş'ın çok olumsuz durumu yok ama gidebileceği çok mesafe var. Bunun bozulmasını istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Adriano oynamayacak

Sakat oyuncularla ilgili bilgi veren Şenol Güneş, "Quaresma'nın bir sorunu yok. Mitrovic olmayacak. Cuma günü büyük ihtimal antrenmana çıkacak. Adriano büyük ihtimalle olmayacak. Ciddi bir sorunu yok ama kasıkta hafif bir ağrısı var. Onun dışında listemizde 21 kişi var. 3 kaleci çıkarsanız 18 kişi. Bunlar içinde bir 11 yapacağız." diye konuştu.

Taraftarların desteğine değinen Güneş, "Seyirci konusunda diğer takımlara göre avantajlıyız. Sinerjilerini tribünden sahaya yansıtıyorlar. Oyuncular da sahada bunu yansıttığı zaman karşılıklı etkileşim oluyor. Takımın performansı düştüğü zaman takıma sahip çıkmaları çok önemli." diyerek sözlerini tamamladı.

Necip Uysal: "Aynı hırsla oynayıp turu geçmek istiyoruz"

Hapoel Beer-Sheva ile deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de görev alan Necip Uysal ise ilk karşılaşmada iyi skor aldıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"İkinci karşılaşmada da aynı hırsla çıkıp, taraftarlarımızla beraber turu geçmek istiyoruz. Maç bitmedi. Aynı disiplinle oynayacağız. Kim gelirse gelsin ona göre hazırlanıyoruz. Beşiktaş büyük bir camia, her zaman kupaları hedefliyoruz."

Bursaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşadığını ve forma şansı bulamadığını vurgulayan siyah-beyazlı futbolcu, "İdmanlarda kendimi hazır tuttum. Bunu ilk maçta iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hazırlıkları tamamladı

Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva maçının hazırlıklarını tesislerde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Adriano Correia ile Matej Mitrovic çalışmaya katılmadı.

Beşiktaşlı oyuncular, basına açık bölümde koşu ve istasyon çalışmaları gerçekleştirdi.