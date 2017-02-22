Ziraat Bankası'nda Benitez ile yollar ayrıldı
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ZİRAAT BANKASI'NDA BENİTEZ İLE YOLLAR AYRILDI

Ziraat Bankası'nda Benitez ile yollar ayrıldı

Kulüp menajeri Barış Hamaz, "Son 3 sezondur takımı çalıştıran Benitez ile sözleşmemiz, karşılıklı olarak feshedildi" dedi.

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Efeler Voleybol Ligi takımlarından Ziraat Bankası, İspanyol antrenör Fernando Munoz Benitez ile yollarını ayırdı.

Kulüp menajeri Barış Hamaz, yaptığı açıklamada, "Son 3 sezondur takımı çalıştıran Benitez ile sözleşmemiz, karşılıklı olarak feshedildi. Takımı geçici olarak, yardımcı antrenörlerimiz Görkem İşgüzar ve Ersin Soysal çalıştıracak." dedi.

Hamaz, birkaç isim ile görüştüklerini ancak yeni antrenörün henüz netlik kazanmadığını söyledi.

CEV Erkekler Challenge Kupası'nda çeyrek final mücadelesi veren Ziraat Bankası, Efeler Ligi'nde 37 puan ve averajla 2. sırada yer alıyor.

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