SİVASSPOR'DAN BİLET FİYATLARINDA İNDİRİM

TFF 1. Lig takımlarından Sivasspor, hafta sonu oynanacak olan Büyükşehir Gaziantepspor karşılaşmasında bilet fiyatlarında indirime gitti. Kulüp, bütün tribün bilet fiyatlarının 5 liraya düşürüldüğünü belirtti.

Sivasspor - Büyükşehir Gaziantepspor maçının önceki bilet fiyatları, VIP 20, maraton 15, kale arkası ise 5 liraydı.

Başkan Mecnun Otyakmaz, "Bizi şimdiye kadar taraftarımız yalnız bırakmadı. Herkes stada gelebilsin ve şampiyonluk heyecanına ortak olsun istiyoruz" diyerek, taraftarı maça davet etti.

Sivasspor- Büyükşehir Gaziantepspor karşılaşması, 26 Şubat Pazar günü saat 13’te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.