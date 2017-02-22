Sivasspor'dan bilet fiyatlarında indirim
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SİVASSPOR'DAN BİLET FİYATLARINDA İNDİRİM

Sivasspor'dan bilet fiyatlarında indirim

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede bilet fiyatları 5 TL'ye indirildi.

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TFF 1. Lig takımlarından Sivasspor, hafta sonu oynanacak olan Büyükşehir Gaziantepspor karşılaşmasında bilet fiyatlarında indirime gitti. Kulüp, bütün tribün bilet fiyatlarının 5 liraya düşürüldüğünü belirtti.

Sivasspor - Büyükşehir Gaziantepspor maçının önceki bilet fiyatları, VIP 20, maraton 15, kale arkası ise 5 liraydı.

Başkan Mecnun Otyakmaz, "Bizi şimdiye kadar taraftarımız yalnız bırakmadı. Herkes stada gelebilsin ve şampiyonluk heyecanına ortak olsun istiyoruz" diyerek, taraftarı maça davet etti.

Sivasspor- Büyükşehir Gaziantepspor karşılaşması, 26 Şubat Pazar günü saat 13’te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. 

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