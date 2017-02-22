"BİZE UYAN GÖMLEĞİ GİYECEĞİZ, KRAVATI DA OLACAK"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, UEFA Avrupa Liginde Olympiakosla oynayacakları maçla ilgili yaptığı açıklamada, "Zor bir maç olacak." dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek Osmanlıspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, kontrollü oyundan taviz vermeyeceklerini söyledi.



Batıkent Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Akçay, rövanş mücadelesinin de 0-0 berabere kaldıkları ilk maç gibi zorlu geçeceğini belirtti.



Akçay, müsabakayı Olympiakos adına kolaylaştırmak istemediklerini vurgulayarak, "Onlar da bu müsabakanın sonucunda evlerine iyi dönmek isteyecekler. Zorlu bir maç olacak. Her iki takım için de rahat bir gece olmayacak." dedi.



İlk maçtaki skor avantajını kaybetmek istemediklerinin altını çizen tecrübeli teknik adam, "Belki ofansif yönde ilk maçtaki oranımızı biraz daha yükseltmek zorunda kaldığımız anlar olacak ama strateji asla kaybolmayacak. Çünkü müsabakanın 120 dakikalık opsiyonu ve artı penaltıları var. Evimizdeki bu müsabakada rakibin atacağı bir gol bizim iki gol atmamızı gerektirecek. Dolayısıyla çok da kontrolsüz cesaret içerisinde olmayacağız. Disiplini asla bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.



"Bize uyan gömleği giyeceğiz, kravatı da olacak"



Akçay, ideolojik olarak savunmaya değer veren bir teknik adam olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:



"Geldiğimiz günden beri sahadaki duruşumuzu takım savunması üzerine inşa ettik. Bu yıl zaman zaman bu ideolojiden uzaklaştığımız zamanlar oldu. O da bize pahalıya mal oldu. Dolayısıyla biz kendi kimliğimizi, ya da çok iyi yaptığımız işi yapmaya devam edeceğiz. Yani hayali ya da zemine oturmayan taktik veriler üzerinden yola çıkmayacağız. Bununla ilgili kararımızı yaklaşık bir aydan beri çalışıyoruz. Yarın akşam bize uyan gömleği giyeceğiz, kravatı da olacak."



"İç sahada son 4 maçta 3 mağlubiyet, bir beraberlik aldınız. Bu tablo sizi endişelendiriyor mu?" şeklinde soru üzerine Akçay, şunları kaydetti:



"Endişeleniyorum ama veriler üzerinden baktığımızda skor dışında bazı iyi şeyleri yapmışız. Güzel olan bir şey var oyuncu arkadaşlarımızın işe sahip çıkması. Bunu söylerken maç öncesi bir motivasyon konuşması yapmıyorum, verilere bakarak söylüyorum. 'Endişeleniyor musun' dediğin zaman, endişeleniyorum. Endişem var ama beni rahatlatan, oyuncularımın işi sahiplenmesi."



Kaptan Numan: "Turu geçmek istiyoruz"



Takım kaptanı Numan Çürüksu ise ilk maçta pozitif bir oyun ortaya koyduklarını dile getirerek, "Bunu ikinci maçımıza da yansıtmak istiyoruz. İyi bir skorla turu geçmek istiyoruz." dedi.



Kendilerine güvendiklerini vurgulayan Numan, "İlk maçta iki taraf da birbirini tarttı. Sonuç olarak da tur ikinci maça kaldı. Biz kendimize güveniyoruz. Maçtan önce skor tahmini yapmak, sonuca yönelik konuşmak doğru değil ama Osmanlıspor, bu yıl ezber bozan bir takım. Bunu da yarın göstereceğimize inanıyoruz. Çok dikkatli olmalıyız. Biz savunmayı da hücumu da takım olarak iyi yapan bir ekibiz. Bunu da yarın iyi yapacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.