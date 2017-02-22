Gençlerbirliği "90 dakika" çalıştı
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GENÇLERBİRLİĞİ "90 DAKİKA" ÇALIŞTI

Gençlerbirliği "90 dakika" çalıştı

Süper Lig'in 22.hafta maçında deplasmanda K.Karabükspor’a konuk olacak olan Gençlerbirliği , bir günlük izinin ardından çalışmalarına bu akşam yaptığı tek antrenmanla başladı.

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Süper Lig'in 22.hafta maçında deplasmanda K.Karabükspor’a konuk olacak olan Gençlerbirliği , bir günlük izinin ardından çalışmalarına bu akşam yaptığı tek antrenmanla başladı.

Antrenmana ısınma koşusu ile başlayan başkent ekibi, daha sonra koordinasyon çalışması yaptı. Topla çalışmaya dar alanda top kapma çalışması ile geçen futbolcular üçe bir ve beşe iki şeklinde iki aşamalı top kapma antrenmanı yaptı.

Yaklaşık doksan dakika süren antrenmanı futbolcular koordinasyon, kanat organizasyonu ve şut çalışması ile noktaladı.

Antrenmana tedavisine devam edilen Nihat Şahin katılmazken, Kamal Issah takımdan ayrı olarak fizyoterapist ile antrenmanlara devam etti.
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