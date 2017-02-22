ADAYLAR ARASINDA TÜRKİYE'DEN 4 STAT VAR

2016 yılı içerisinde Türkiye'de yapılan stadyumlar, dünyanın en iyileri arasına girmeyi başardı.

Her yıl düzenlenen "Yılın Stadı" yarışması'nda bu sene Türkiye'den Yeni Eskişehir Stadyumu, Beşiktaş Vodafone Arena, Sivas Arena ve Trabzonspor'un yeni stadı Medical Park Arena yarışacak.

2016 yılında yapımı biten ve açılan en iyi stat , "Stadium of the Year 2016" yarışmasında belli olacak.

Yarışmada favori olarak öne çıkan stadyum, bir Türk firmasının inşa ettiği Krasnodar Arena ...

Krasnodar-Fenerbahçe maçına da ev sahipliği yapan arena, dünyanın en lüks ve teknolojik statlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Toplamda 29 stadın yarıştığı yarışmada aday statların arasında Türkiye'den de 4 futbol mabedi var.

Yeni Eskişehir Stadyumu, Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu, Sivas Arena ve Trabzonspor'un yeni evi Medical Park Arena, en iyi olabilmek için yarışacak.

İnternet sitesinden yapılan oylamada her kişinin 29 stat arasından 5'ini tercih etme hakkı bulunuyor.

StadiumDB.com internet sitesinde yapılan oylama, 4 Mart gece yarısına kadar devam edecek.