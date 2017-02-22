"TÜRKİYE’DE ŞAMPİYONLUK KOLAY DEĞİL"

Medipol Başakşehir’in tecrübeli futbolcusu ve kaptanı Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışının zorlu olduğunu söyledi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi’nde düzenlenen bir söyleşiye katılan Emre Belözoğlu, yöneltilen soruları yanıtladı.



Medipol Başakşehir takımı olarak sezona şampiyonluk hedefiyle değil, ligi ilk 4 içinde tamamlama amacıyla çıktıklarını aktaran Emre, "Geride kalan 21 haftanın 16’sında biz lider olduk. Son 2 haftada bazı dalgalanmalar yaşasak da sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacağımızı düşünüyorum. Türkiye’de şampiyonluk kolay değildir. Çok büyük takımlar var." dedi.



Sezonun tamamlanmasına 13 hafta kaldığını hatırlatan tecrübeli oyuncu, "Beşiktaş avantajlı gözükse de önümüzde daha haftalar var. Neler olacağını hesaplayamazsınız. Hedefimiz, konumumuzu muhafaza ederek, en iyi şekilde ligi bitirmek. Bütçeler karşılaştırıldığında büyük fark var. Bir galibiyet serisi yakalayıp, ligi iyi bitireceğiz inşallah." diye konuştu.



"Hatalarım olmuştur"



Saha içinde agresif bir yapısı olmasıyla ilgili Emre, "Saha içi profilimin eleştirilebilir olduğunu hep söylüyorum. Hatalarım da olmuştur. Oynadığım takıma elimden geldiğince en iyi hizmeti verdiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Formasını giydiği takımların taraftarlarınca her zaman sevildiğine dikkati çeken Medipol Başakşehirli oyuncu, "Beni eleştirenler, onların tuttuğu takımda oynasam severlerdi. Hatalarımı gören bir insanım. Arzum ve isteğim hep içimde olacak. Bu hisler bazen yanlışa götürse de büyük fotoğrafa baktığımda beni hep istenen oyuncu yaptı. Kaybetmeyi sevmeyen, hırslı bir yapım var." şeklinde konuştu.



"Ben kimseyi barıştırmadım"



Emre Belözoğlu, Avrupa Şampiyonası’nın ardından milli takımda yaşanan krizde, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile futbolcular Arda Turan ve Burak Yılmaz’ın barışmasına vesile olduğu yönündeki soruya, "Türkiye’de her şeye magazinsel yaklaşılıyor. Ben kimseyi barıştırmadım." cevabını verdi.



Milli takımda teknik direktör ile oyuncular arasında dargınlık olmayacağını aktaran Emre, "Fatih Terim hocamız, bu oyuncuları tercih etmiyordu. Ancak hocamız oyuncularıyla evlatlarını ayırt etmez. Ben sadece konuştum. Hepsinin üzerinde hakkı var. Çok büyük bir kriz değildi ama büyütüldü. Ben sadece yapmam gerekeni yaptım." açıklamasında bulundu.



Emre, yeniden milli takımı düşünüp düşünmediğiyle ilgili, "Ben milli formayı şerefle ve onurla taşıdım. İhtiyaç olduğunda Fatih Terim hocamız çağırır, biz kaldığımız yerden hizmete devam ederiz." şeklinde görüş belirtti.



"Başarı için iyi oyuncular yetmez"



Emre Belözoğlu, futbolda başarının takım arkadaşlığından geçtiğine vurgu yaparken, şunları söyledi:



"Galatasaray’da ilk A takıma çıktığımda mükemmel bir ortam vardı. Ağabey kardeş ilişkisi çok üst düzeydeydi. Harçlığımı bile onlar verdi. Onların ve Fatih hocanın üzerimdeki emeğini yadsıyamam. O kadroyla 4 sene lig şampiyonu olundu, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa kazanıldı. Başarı için iyi oyuncular yetmez. Bir takımı sadece iyi futbolcularla bir yere getiremezsiniz. İyi arkadaşlık ortamı gerekiyor. Ben kendimi hazır bir ortamda buldum ve başarılar geldi."



Oynamaktan en fazla zevk aldığı kulübün sorulması üzerine Emre, "Herkesin çocukluğunda tuttuğu takım vardır. Benim çocukluğumda hayalini kurduğum takım Fenerbahçe’ydi. Bu nedenle oynamaktan en çok keyif aldığım yer de Fenerbahçe’ydi. Tabii ki Galatasaray’ın da üzerimde hakkı çoktur." ifadelerini kullandı.



Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakmayı planladığını ancak 1 yıllık yeni mukavele teklifinin ardından bunu ertelediğini aktarırken, "Gelecek ne getirir bilemeyiz ama bir sene sonra mukavelem bittiğinde futbolu bırakmış olurum diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.



Söyleşinin sonunda kendisine çiçek ve plaket takdim edilen tecrübeli oyuncu, hatıra fotoğrafı çektirdi.