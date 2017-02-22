Gökhan Ünal'a af geliyor
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GÖKHAN ÜNAL'A AF GELİYOR

Gökhan Ünal'a af geliyor

Menemen Belediyespor'da golcü Gökhan Ünal'ın affedilmesi gündeme geldi.

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Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Belediyespor'da geçen hafta 2-1 kaybedilen Eyüpspor maçının ardından taraftarlarla tartıştığı gerekçesiyle yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılan ve 20 bin TL para cezası verilen golcü Gökhan Ünal'ın affedilmesi gündeme geldi.

Teknik Direktör Suat Kaya'nın yöneticilerle görüşerek, "Gökhan'ın suçu yok. Bazı taraftarlar Gökhan'a ailesi yanındayken hakaret etti. Gökhan da küfür etmeden bu kişilere tepki verdi.

Gökhan'ın yerinde kim olsa aynı tepkiyi gösterirdi. Oyuncumuza ihtiyacımız var" dediği öğrenildi.

Yönetimin de Kaya'nın konuşmasının ardından yumuşadığı ve golcü futbolcunun bu hafta yeniden A takıma döneceği bildirildi.

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