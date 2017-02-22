Federer'den hayranlarına müjde!
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FEDERER'DEN HAYRANLARINA MÜJDE!

Federer'den hayranlarına müjde!

İsviçreli tenisçi Federer, doğduğu kent Basel'de düzenlenen turnuvaya 2019 yılına kadar katılacak.

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 Dünyaca ünlü İsviçreli tenisçi Roger Federer, en az 3 sezon daha kortlarda mücadele etmeye devam edecek.

İsviçre Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Federer ile doğduğu kent Basel'de düzenlenen turnuvaya 2019 yılına kadar katılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kariyerinde daha önce 7 kez kazandığı "Basel Indoors" tenis turnuvasında mücadele etmekten mutlu olacağını belirten Federer ise "Basel'e katılmak, benim için yılın en önemli olayıdır." diye konuştu.

Bu sezon Avustralya Açık finalinde İspanyol Rafael Nadal'ı mağlup ederek şampiyonluğa uzanan Federer, 2012 Wimbledon'dan bu yana ilk kez bir grand slam turnuvasında şampiyonluğa ulaşmıştı.

İleri yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla tenisseverlerin takdirini toplayan Federer, elde ettiği 18 şampiyonlukla en çok grand slam kazanan erkek tenisçi konumunda bulunuyor.

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