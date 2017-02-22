İZLEMEK İÇİN GİTTİĞİ SÜRAT PATENİNDE TARİHE GEÇTİ!

Erzurum'da, 2011 yılında düzenlenen Universiade'da sürat pateni yarışlarını izledikten sonra bu spora başlayan Hazar Karagöl, EYOF 2017'de Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandırdı.

Milli sporcu Hazar Karagöl, Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) kısa mesafe sürat pateni 1000 metre yarışında kazandığı gümüş madalyanın gururunu yaşıyor.

Erzurum'da 2011'de gerçekleştirilen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda (Universiade) sürat pateni yarışlarını izledikten sonra bu spora başlayan ve milli takıma yükselen Hazar, EYOF 2017'deki başarısıyla organizasyon tarihinde gümüş madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu.

Erzurumlu 3 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olan ve 2 yıl önce babasını kaybeden Hazar, yaptığı açıklamada, 2011'deki organizasyonda izlediği sürat pateni mücadelesinde çok heyecanlandığını belirtti.

Tribünden izlediği yarışların ardından bu sporu yapmayı çok istediğini anlatan milli sporcu, "Tulum giymişlerdi. Kask takıyorlardı. Ben de imrendim. Universiade bitince ben de bu spora başlamaya karar verdim. Hocalara söyledim ve başladım. Bundan sonraki hedefim Güney Kore'de düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları." diye konuştu.

"Emeğimizin karşılığını aldık"

Tarihi bir başarı elde eden Hazar Karagöl, "Geçen yıl Avusturya Danubia Kupası'nda birincilik, Polonya Danubia Kupası'nda ikincilik, Letonya Danubia Kupası'nda üçüncülük, Macaristan'daki Avrupa Kupası'nda ise gençlerde üçüncülük kazandım. 1,5 yıldır da EYOF'a hazırlanıyoruz. Emeğimizin karşılığını aldık." şeklinde konuştu.

"Ailemin yarışlara gelmesini istemedim"

Erzurum seyircisinin önünde yarışmanın avantajını kullandığını dile getiren Karagöl, şunları söyledi:

"Erzurumlu olmama rağmen ailemin yarışlara gelmesini istemedim. Çok heyecanlanırdım. Yarışların üçüncü gününde 1000 metrede gümüş madalya aldıktan sonra annemi telefonla aradım. Çok sevindi. Kardeşlerim de çok mutlu oldu. Babamı henüz ziyaret edemedim ama madalyamla mezarında dua edeceğim."

Sürat pateninin tehlikeli bir spor olduğunu vurgulayan Karagöl, "Buza ilk çıktığımda kimseye söylemedim. Babam kızar, diye düşünmüştüm. Annem ilk yıllarda bu sporu yapmamı istemiyordu. Gün geçtikçe daha iyi olduğumu gördükçe teşvik ettiler. Patenle dizimi kestim, kolumu, bacağımı kestim ama pes etmedim." ifadelerini kullandı.

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