3 Türk sporcu finalde
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3 TÜRK SPORCU FİNALDE

3 Türk sporcu finalde

Avustralya'da yapılan kupada milli sporcular, 3 farklı kategoride finale yükseldi

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 Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda ilk gün yarışmaları tamamlandı. Milli sporcular, 3 farklı kategoride finale yükseldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan alınan bilgiye göre, Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen kupaya 3 sporcuyla katılan milli takım, ilk gün sonunda 3 farklı kategoride final mücadelesi verme hakkı kazandı.

Ferhat Arıcan yer hareketleri, Ahmet Önder, yer hareketleri, kulplu beygir ve halkada, İbrahim Çolak ise halkada finale kaldı.

Milli sporcular, 23 Şubat Perşembe günü atlama masası, paralel bar ve barfikste finale yükselebilmek için yarışacak.

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