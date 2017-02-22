"Rooney gitmek isterse önünde duramam"
﻿
Site İçi Arama
﻿

"ROONEY GİTMEK İSTERSE ÖNÜNDE DURAMAM"

"Rooney gitmek isterse önünde duramam"

Menajer Jose Mourinho, golcü oyuncunun Çin'e transferine açık kapı bıraktı.

357 Okunma

Wayne Rooney'nin Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Menajer Jose Mourinho, golcü oyuncunun Çin'e transferine açık kapı bırakarak, kafalarda soru işareti yarattı.

Manchester United tarihinin en golcü oyuncusu Wayne Rooney, bu sezon sadece 5 kez fileleri havalandırabildi.

İngiliz basınında United ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Rooney'nin, Çin'den gelen çok cazip bir teklifi kabul edebileceği ileri sürülüyor.

"Rooney gitmek isterse de önünde duramam"

Bu konu, United Menajeri Jose Mourinho'ya da soruldu.

Rooney'nin takımda kalacağını söylemeye yanaşmayan Mourinho, "Nasıl bir karar alacağını Rooney'e sormalısınız. Ben onun gibi bir kulüp efsanesini asla takımdan uzaklaştırmak istemem. Kendisinden memnunum ve ayrılmasını istemiyorum. Ancak Rooney gitmek isterse de önünde duramam" dedi.

ETİKETLER
Ziraat Bankası'nda Benitez ile yollar ayrıldı
"Bize uyan gömleği giyeceğiz, kravatı da olacak"
Gençlerbirliği "90 dakika" çalıştı
Halkbank, altyapılarda hedef büyüttü
Osmanlıspor tur için hazırlanıyor
2
"Ankara'ya arzulanan kupayı getirmemiz lazım"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿