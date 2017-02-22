"ROONEY GİTMEK İSTERSE ÖNÜNDE DURAMAM"

Wayne Rooney'nin Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Menajer Jose Mourinho, golcü oyuncunun Çin'e transferine açık kapı bırakarak, kafalarda soru işareti yarattı.

Manchester United tarihinin en golcü oyuncusu Wayne Rooney, bu sezon sadece 5 kez fileleri havalandırabildi.

İngiliz basınında United ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Rooney'nin, Çin'den gelen çok cazip bir teklifi kabul edebileceği ileri sürülüyor.

"Rooney gitmek isterse de önünde duramam"

Bu konu, United Menajeri Jose Mourinho'ya da soruldu.

Rooney'nin takımda kalacağını söylemeye yanaşmayan Mourinho, "Nasıl bir karar alacağını Rooney'e sormalısınız. Ben onun gibi bir kulüp efsanesini asla takımdan uzaklaştırmak istemem. Kendisinden memnunum ve ayrılmasını istemiyorum. Ancak Rooney gitmek isterse de önünde duramam" dedi.