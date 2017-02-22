GÖZTEPE SERİ PEŞİNDE

TFF 1. Lig'de 25 Şubat Cumartesi günü Manisaspor'u konuk edecek Göztepe'nin teknik direktörü Okan Buruk, "Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz, inşallah bunun başlangıcı Manisaspor maçı olur." dedi.

Okan Buruk, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, üçüncü bölgede doğru tercihler yapmadıkları için Şanlıurfaspor karşısında öne geçemediklerini, daha sonra 2-0 geriye düştüklerini kaydetti.

Müsabakayı 2-2'ye getirmenin büyük bir başarı olduğunu kaydeden Buruk, "Bu skor takıma güven verdi. Benzer bir durumu ilk yarıda Altınordu maçında yaşamıştık. Şanlıurfa'da maç öncesinde bizim için bir puan yeterli değildi ama maç bittiğinde bizim için sevindirici durum oldu." diye konuştu.

Galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirten Buruk, şöyle devam etti:

"Geriden gelen takımlar daha avantajlı. Giresunspor bu süreçte 5 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Rakipler Göztepe'ye karşı 'öncelikle yenilmeyeyim.' der. Ligde son haftaya baktığımızda kimse kimseye üstünlük sağlayamadı. Son dakika golleri olmasa üst tarafta farklı bir hafta olacaktı. Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz, inşallah bunun başlangıcı Manisaspor maçı olur. Bizim için çok önemli bir maç. Manisaspor, geçen hafta Giresunspor'a karşı kaybetti ama deplasmanda etkili olan bir rakip. Dikkatli olmamız gerekiyor."

Ligin ilk devresinde 5 puan geriye düşmelerine rağmen ilk bölümü lider tamamladıklarını hatırlatan Buruk, "Şimdi de Yeni Malatyaspor'un 3, Sivasspor'un 1 puan gerisindeyiz. En yukarıda olmak istiyorduk. Göztepe'ye de yakışan buydu. Bazı şanssızlıklar yaşadık. Bu süreçte bizim de oyuncularımızın da hataları oldu. Bu hafta kazanırsak gerisinin geleceğini de düşünüyorum. Kimsenin hata lüksü kalmadı. Öncelikle kendi maçlarımıza odaklanacağız, kazanmak için mücadele edeceğiz. Tek hedefimiz ilk 2 içinde yer almak." diye konuştu.

- Umut Nayir ve Murat Akın

Göztepeli futbolcu Umut Nayir, Şanlıurfaspor maçında aldıkları puanda pay sahibi olmanın önemli olduğunu, yedek kaldığı süreçte bile teknik direktör Okan Buruk'un kendisine güvenini hissettiğini söyledi.

Şans bulması halinde takım için elinden geleni yapacağını kaydeden Umut Nayir, Adis Jahovic'le hücum hattında anlaştıklarını, Makedon oyuncuyla oynamanın hem avantajları hem de dezavantajlarının olduğunu kaydetti. Umut Nayir, Osmanlıspor'dan bonservisinin alınmasının kulüpler arasında bir konu olduğunu belirterek, "Hedefleri olan her oyuncunun şans bulduğu sürece sonuna kadar performansını göstermesi gerekir." dedi.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'deki yabancı oyuncu kuralının fazla olduğunu kaydeden Umut Nayir, yabancı futbolcular için bazı kriterlerin konması gerektiğini kaydetti.

Murat Akın ise devre arasında geldiği Göztepe'de haftalar geçtikçe takıma daha faydalı olacağına inandığını belirterek, "Önemli olan Göztepe'nin 3 puan alması, benimle, kimle olursa olsun önemli değil. Ben de daha iyi performans göstereceğim." ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig'in diğer yıllara göre farklı olmadığını kaydeden Murat Akın, "Avantaj hala bizim elimizde. Manisaspor maçıyla beraber tekrar çıkış yakalayıp, lig sonunda şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum. Çok değerli bir taraftarımız var. Onların da bugüne kadar olduğu gibi bize desteklerine devam edeceklerine inanıyorum." diye konuştu.