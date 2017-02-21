Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Rusya'nın Krasnodar takımıyla yapacakları karşılaşmanın, takımı üst seviyeye taşıyacak hamlenin başlangıcı olmasını umut ettiğini söyledi.

Maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hollandalı teknik adam, turu geçmek için 2 gole ihtiyaçlarının olduğunun hatırlatılması üzerine, "Hep hücuma dönük futbol oynamaya gayret gösteriyoruz. Üç forvet ve iki ofansif orta saha olarak değerlendirebileceğimiz oyuncuyla sahaya çıkıyoruz. Ofansif anlamda sahaya diziliş açısından bundan daha fazlasını da yapamayız." dedi.

Kasımpaşa maçında 3 oyuncularının cezalı olduğunu herkesin göz ardı ettiğini vurgulayan Advocaat, "Üç iyi oyuncunuz takımda yoksa, bu durum sizi kesinlikle daha iyi bir takım haline getirmiyor. Kasımpaşa maçından sonra da söylemiştim. Oyuncularımın mücadelesi ve çalışması hakkında hiçbir şikayetim yok. Öyle bir an geliyor ki sizi bir üst seviyeye taşıyabilecek hamleyi yapmak için biraz da şansa ihtiyacınız oluyor. Umarım bunun başlangıcı yarın olur." diye konuştu.

Sakatlığı nedeniyle Krasnodar ile deplasmanda yapılan maçta forma giyemeyen Robin van Persie'nin durumu hakkında bilgi veren Advocaat, "Robin van Perise'nin yarın maçta bizimle olması açısından büyük bir şansı var. Kadroda olacak. Fit olduğu zaman fark yaratabilecek bir futbolcu. Şu anda da fit durumda." ifadelerini kullandı.

Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'deki Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de başlayan İsmail Köybaşı ve Gregory van der Wiel'in işlerini iyi yaptığını vurgulayarak, "Henüz yarın oynayıp oynamayacağını bilmiyorum ama geçtiğimiz pazar günü hem İsmail hem de Van der Wiel işlerini iyi bir şekilde yaptı. Bu anlamda bir sorunumuz yoktu." değerlendirmesinde bulundu.

"Roman, kadromuzun çok önemli bir oyuncusu"

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, Rus futbolcu Roman Neustaedter'in kendileri için önemli bir futbolcu olduğunu ancak önündeki Simon Kjaer ve Martin Skrtel'in daha iyi olduğunu belirtti.

Rus gazetecinin Neustaedter'in fazla forma şansı bulamamasıyla ilgili sorusu üzerine Advocaat, "Roman, kadromuzun çok önemli bir oyuncusu. Hala Rus Milli Takımı'nda forma giyiyor ama buradaki sorun, önünde iki harika stoperimiz var. Bu nedenle düzenli oynaması zor duruma geliyor." açıklamasını yaptı.

Manchester United ve Feyonoord maçlarında iyi futbol oynandığını ancak iyi performansın devam ettirilemediği yorumuna karşılık, taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını aktaran Advocaat, şöyle konuştu:

"Sadece Manchester United ve Feyenoord değil, Galatasaray ve Zorya'yı yendiğimiz karşılaşma ve Beşiktaş ile berabere kaldığımız maçları da eklemek lazım. Biz, dolu statta oynadığımızda takımdaki farkı gördük. Oyuncularımızın bu itici güce ihtiyacı var. Kendi sahamızda 10-12 bin taraftar önünde oynuyoruz. Sebep bu mu bilmiyorum ama onların geldiği maçlarda daha iyi sonuçlar aldığımızı görüyoruz. Ben, buna alışığım. Üst düzey kulüplerde dolu statta oynamayı beklersiniz ve istersiniz. Taraftarlar, destekleriyle neler yapabileceklerini şu ana kadar gösterdiler. İki hafta önce Bursa'da tıklım tıklım statta oynadık. Kendi stadımızda 10-12 bin kişinin önünde oynamak zorunda kalıyoruz. Bence bu çok büyük bir fark oluşturuyor."

Skrtel: "Hedefimiz, üst tura adımızı yazdırmak"

Basın toplantısında yer alan Fenerbahçe'nin Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Hem kulüp hem de takım için çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını aktaran Skrtel, "Hedefimiz, üst tura adımızı yazdırmak. Sadece bu düşünceyle sahaya çıkacağız. Herkes elinden gelenin en iyisini yapacaktır. İyi skor almak ve adımızı bir sonraki tura yazdırmak için elimizden gelen tüm mücadeleyi sahaya yansıtacağız." diye konuştu.

Deneyimli stoper, Krasnodar'dan daha iyi ve kaliteli bir takım olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Son maçta aldığımız skor ve gösterdiğimiz performans, takım içindeki havaya katkı sağlayan bir skor olmadı. Takımdaki tüm oyuncular, savaşmaya, mücadele etmeye ve saha içinde her şeylerini vermeye hazır. Futbolda bunlar vardır. Bazen iyi, bazen de kötü dönemler yaşarsınız ama bunu değiştirebilecek olan bizleriz. Bunu değiştirebilecek tek grup, saha içindeki futbolculardır. Yarın da kalitemizi göstermek, Krasnodar'dan daha iyi ve kaliteli bir ekip olduğumuzu gösterme için elimizde bir şans var. Umarım Krasnodar karşısında galibiyeti alarak, adımızı bir sonraki tura yazdırırız."

Teknik direktör Dick Advocaat'ın geleceğiyle ilgili haberlerin kendilerini etkilemediğini vurgulayan Skrtel, "İşimiz, saha içine konsantre olmak, en iyi şekilde işimizi yapabilmek, iyi futbol oynamak. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Rusya ve Türkiye liglerini kıyaslayan ve Spor Toto Süper Lig'in daha kaliteli olduğunu kaydeden Slovak futbolcu, "Rusya'da da forma giydim ama 10-12 yıl önceydi. Çok şey değiştirmiştir. Türkiye ligi gerçekten çok güçlü bir lig. Her takımda kaliteli oyuncular var. Rus ligi de benim oynadığım dönemde buna benziyordu. Bence Türkiye ligi, Rusya liginden daha kuvvetli." diyerek sözlerini tamamladı.