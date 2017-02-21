BAŞAKŞEHİR VE ADANASPOR PFDK'DA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ve Adanaspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de sahasında Gaziantepspor ile 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir'in, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi.

Süper Lig'in 21. haftasındaki Adanaspor-Osmanlıspor maçında, ev sahibi takımın saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.

Öte yandan Bursaspor Kulübü futbolcusu Deniz Yılmaz'ın, Kayserispor ile oynanan karşılaşmada yaptığı kural dışı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya gönderildiği ifade edildi.

TFF 1. Lig'de Samsunspor, Manisaspor, Şanlıurfaspor, Balıkesirspor, Bandırmaspor ve Denizlispor kulüplerinin yanı sıra, Samsunspor Kulübü idarecisi Deniz Coşkun Zeren, Giresunspor Kulübü görevlileri Gürkan Aslan, Tolga Sayın ve Ercan Pamuk, Giresunspor futbolcuları Igors Tarasovs ve Nemanja Tomic, Şanlıurfaspor Kulübü Teknik Sorumlusu Mustafa Kemal Kılıç, Elazığspor Kulübü görevlisi Ünsal Çetinkaya ve Balıkesirspor Kulübü görevlisi Muttalip Bozcan çeşitli nedenlerle PFDK'ya gönderildi.