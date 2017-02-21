KARABÜKSPOR'DA BARİSİC İŞBAŞI YAPTI

Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği mesaisine başladı.
Igor Tudor'un yerine getirilen teknik direktör Zoran Barisic, takımı ile ilk antrenmanına çıktı.
Gazetecilerin sorularını cevaplayan kulüp as başkanı Tolga Gül, ''Yeni hocamıza güveniyoruz'' dedi.
Gül, ''Yeni hocamızla başlayalım evet yeni hocamız bildiğiniz üzere Antalya'da tribünde idi. Yeni takımını tribünden takip etti. Bir an evvel ligde tutunacak puanlara ulaşmak istiyoruz. Bu manada hedefimiz Gençlerbirliği maçında 3 puan. Yeni hocamıza ve takımımıza güveniyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Kendi sahalarında başarılı sonuçlar aldıklarına değinen Tolga Gül, Gençlerbirliği maçında taraftarı tribünlere davet etti.