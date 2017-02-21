Kocaman antremana çıkmadı
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KOCAMAN ANTREMANA ÇIKMADI

Kocaman antremana çıkmadı

Atiker Konyaspor, antrenör Ömerovic yönetiminde çalıştı.

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Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Antrenör Fahrudin Ömerovic yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda futbolcular, salondaki ısınma hareketlerinin ardından sahada koşu ve çabukluk idmanı yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Konya ekibinin, Trabzonspor maçının taktik çalışmasını yaptığı öğrenildi.

Gökmen: "Aykut hocamız Konya'ya gelecek"
Kulüp basın sözcüsü Erhan Gökmen, teknik direktör Aykut Kocaman'ın antrenmana çıkmamasıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaman'ın yarın Konya'da olacağını belirterek, "Aykut hocamız yarın Konya'ya gelecek ve takımın başında antrenmana çıkacak. Normalde de programımız öyleydi. Herhangi bir olumsuz durum yok." diye konuştu.
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Gençlerbirliği - Konyaspor maçı ardından
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