ADANASPOR'DA SIKIYÖNETİM

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor'un kulüp başkanı Bayram Akgül, bu hafta antrenmanların basına ve taraftara kapatıldığını, kararın ise teknik olduğunu bildirdi.

Akgül, yazılı açıklamasında, teknik heyetin görüşü doğrultusunda bu haftaki antrenmanların basın ve taraftara kapalı yapılması kararı aldıklarını belirtti.

Kararın her hafta olduğu gibi resmi internet siteleri üzerinden duyurulduğunu bildiren Akgül, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz bu kritik süreçte, bir kesim tarafından 'kulüp taraftarı istemiyor' şeklindeki söylemlerle kulüp ile taraftar arasında bir sorun varmış gibi izlenim yaratılmaya çalışılmasına bir anlam verememekteyiz. 1954 yılından beri takımının arkasında olan büyük Adanaspor taraftarı bizim için her zaman itici bir güç olmuştur. Antrenmanın kapalı olması tamamen teknik bir karar olmasına rağmen, bunun başka taraflara çekilmeye çalışılmasının takdirini büyük Adanaspor taraftarına bırakıyorum."

Geçen hafta sahasında Osmanlıspor'a 5-1 yenilen Adanaspor, 22. haftada 25 Şubat Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.