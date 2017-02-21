OSMANLISPOR TUR İÇİN HAZIRLANIYOR

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Perşembe günü Yunanistan temsilcisi Olympiakos’u ağırlayacak olan Başkent ekibi bu maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Perşembe günü Yunanistan temsilcisi Olympiakos’u ağırlayacak olan Başkent ekibi bu maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig’de Adanaspor’la deplasmanda oynadığı ve sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla ayrılan Başkent ekibi, 1 günlük iznin ardından bugün topbaşı yaptı.

Mor-Sarılı ekip, 23 Şubat Perşembe günü sahasında UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında, Olympiakos’la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Batıkent Tesisleri’nde Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan haftanın ilk antrenmanı yaklaşık olarak 1,5 saat sürdü.

Antrenmana soğuk algınlığı bulunan takım kaptanı Numan Çürüksu katılmazken tedavisi devam eden Aminu Umar ve hafif adale ağrısı bulunan Ndiaye ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başlayan Mor-Sarılı oyuncular daha sonra yarı sahada 3 grup halinde pas çalışmasına geçti.

Antrenman şut ve gol organizasyonlarıyla son buldu.