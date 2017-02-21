TRABZONSPOR'DA SON 12 SEZONUN EN İYİ PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kalarak 5’te 5 yapma fırsatını kaçırdı. Yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Son olarak 2004-05 sezonunun ikinci yarısında ilk 5 maçlık bölümde 15 puan toplayan Trabzonspor, 12 sezon sonra kötü başladığı sezonun ikinci devresinde başarılı bir grafik sergiledi. Bordo mavililer 2015-16 sezonunda ikinci yarının ilk 5 haftasında 13 puan, 2014-15’te 11 puan, 2013-14’te 6 puan, 2012-13’te 3 puan, 2011-12’de 12 puan, 2010-11’de 8 puan, 2009-10’da 11 puan, 2008-09’da 10 puan, 2007-08’de 9 puan, 2006-07’de 11 puan ve 2005-06’da 9 puan toplamıştı.



4 MAÇTIR KALESİNDE GOL GÖRMÜYOR



Ligin ilk yarısında 16 maçta kalesinde 20 gol gören Trabzonspor, ikinci yarıda kalesini de gole kapadı. Son olarak 17'nci haftada 2-1 kazandıkları Bursaspor maçında kalesinde tek gol gören bordo mavililer, sonraki 4 maçı gol yemeden tamamladı. Trabzonspor gol yemediği son 4 karşılaşmada Kasımpaşa’yı 1-0, Gaziantepspor’u 4-0 ve Osmanlıspor’u 1-0 mağlup etti, Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

YANAL: ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİN UMUDUNU YAŞIYORUM



Spor Toto Süper Lig’in 21'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, doğru yolda olduklarını ve ellerindeki kadroyla önümüzdeki dönemin umudunu yaşadığını söyledi. Takımda çok karakterli ve doğru oyuncular bulunduğuna dikkat çeken Yanal, "Daha da gelişmeliyiz" dedi.



2017’DE KAYBETMEDİK



Takımın performansını da değerlendiren Yanal, şunları söyledi:



Taraftarların sahaya gelişi ve stadı doldurması ve takımı alkışlamaları uzun zamandır özlenen tablo. Bu tabloyu yaratmak ve mücadele etmek için uğraş veriyoruz. Sağlıklı bir şekilde bu takımı daha kaliteli hale getirecek çalışmalar da var. Kötü bir dönem geçirdik. Toparlanmak kolay değil ancak bunu hızlı bir şekilde yaptık. 2017 yılında bir gol yedik. Yaklaşık 1 aydır gol yemiyoruz ve kaybetmedik. Ben takımın performansının zaman zaman inişler olsa da uygun bir yerde olduğunu ve devam edeceğine inanıyorum.



DURİCA TEŞEKKÜR ETTİ



Trabzonspor’da Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının 11'inci dakikasında sakatlanan ve çekilen MR sonucunda sol diz dış yan bağında ikinci derece yaralanma tespit edilen Jan Durica, sosyal medya hesabı instegramdan kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten taraftarlara teşekkür etti. 36 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu yaptığı paylaşımda, "Desteğiniz için teşekkür ederim. Umarım birkaç hafta sonra geri dönerim" ifadelerine yer verdi.



YEREL GAZETELER: FIRSAT KAÇTI



Yerel gazeteler, ligin 21’inci haftasında Trabzonspor’un Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maça geniş yer verdi, bordo mavililerin ilk 4 için önemli bir fırsat kaçırdığına dikkat çekti. İlkhaber Gazetesi, ''İşte bu olmamalıydı!'', ''Trabzonspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada gol kaçırma rekoru kırdığı maçta Aytemiz Alanyaspor karşısından beraberlikle ayrılarak önemli bir fırsatı değerlendiremedi" ifadelerine yer verdi. Taka Gazetesi, ''Fırtınayı Haydar durdur!'', Hem tarihi fark, hem de 4’üncülük yolunda önemli fırsat kaçtı" yorumunda bulundu. Karadeniz Gazetesi, "Ah Haydar Haydar", "Fırtına kalesinde etten duvar ören Alanyaspor file bekçisini geçemedi, seriyi sürdüremedi" başlıklarını kullandı. Sonnokta Gazetesi, "Neler kaçtı neler", "Medical Park Arena’da ilk puan Alanya’ya gitti" yorumunu yaptı. Günebakış Gazetesi, "Nazar boncuğu olsun!", "Trabzonspor, sayısız fırsattan yararlanamadığı maçta Alanya’yı geçemedi, 4 maçlık galibiyet serisi sonra erdi" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı.



Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)