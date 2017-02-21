GALATASARAY İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ

Galatasaray Kulübü, hakem hatalarından kaynaklandığını öne sürdüğü puan kayıplarına tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futbol hakemlik camiasının itibarsızlaşmasına da yol açan, kurallara uygun ve yansız yönetme yetisinden uzak bazı isimler nedeniyle, bir açıklama yapmak bizim için zorunluluktan öte, hayati bir gereklilik haline gelmiştir." denildi.

Sezonun ilk yarısındaki hakem kararlarını insan hatası olarak değerlendirmelerine rağmen, ne hakemlerde ne de onları kontrol eden, yöneten mekanizmalarda herhangi bir değişiklik veya gelişme olmadığının üzülerek görüldüğünün aktarıldığı açıklamada, "Artık bu kararların anlık hata değil, organize bir şekilde art niyet içererek gerçekleştiğine olan inancımız tamdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bilerek ve isteyerek ya da başkalarının yönlendirmesiyle Galatasaray aleyhine hatalar yapan bu kişilerin bilmesini isteriz ki, karşılarına aldıkları camia 25 milyon taraftarı olan, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Haksızların sesi daha çok çıktığı için haklı olarak gösterilme çabalarına cevabı taraftarımız, camiamız ve tüm üyeleriyle büyük Galatasaray ailesi verecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Hayal dünyasından penaltı uyduran hakemler doğmuştur"

Sarı-kırmızılı futbol takımına yönelik hatalı hakem kararlarına dikkat çekilen açıklamada, "İçlerinde Galatasaray düşmanlığı ve taraflılık o kadar yüksek seviyeye gelmiştir ki, Kardemir Karabükspor maçında olduğu gibi kendi doğru verdiği kararın altında ezilen ve birilerine kendini affettirme çabasıyla hayal dünyasından penaltı uyduran hakemler doğmuştur." görüşleri paylaşıldı.

Verilen hatalı kararlarda art niyet olduğu savunularak, "Kayserispor maçında attığımız nizami golde hayali bir faul üretme ihtiyacı hissedenler, Çaykur Rizespor maçında ise golümüzü ofsayt bayrağı ile iptal ederek devreye girmiştir. Keza Ziraat Türkiye Kupası eşleşmesinde de benzer skandallar yaşanmış, ofsayttan yediğimiz ilk gol geçerli sayılmış, bir oyuncunun 79 milyonun gözü önünde attığı kasıtlı dirsekler her nasıl olduysa müsabakanın hakem heyetinin gözünden kaçmıştır." ifadelerine yer verildi.

"Tesadüf diye geçiştirilemeyecek kadar vahimdir"

Hakem kararlarından dolayı yaşanan mağduriyetin herkesin gözü önünde gerçekleştiği iddia edilerek, şunlar kaydedildi:

"Şampiyonun belirleneceği kritik haftalarda art arda yaşanan bu olaylar, tesadüf diye geçiştirilemeyecek kadar vahimdir. Sözde hatalar tüm kamuoyunun gözü önünde utanmadan, sıkılmadan, göz göre göre yapılmaktadır. Hal böyle iken, şampiyonluk yarışındaki en önemli ve değerli rakiplerimizden biri ile oynayacağımız derbi maçının pazar günü yerine pazartesi oynanmasının mantıklı bir gerekçesi, talebimize rağmen hala tarafımıza izah edilememiştir. Galatasaray camiası olarak isteğimiz, başkalarının talepleri gibi kollanmak ya da ayrıcalık değil, sadece adalet ve tarafsızlığın Türk futbolunu yöneten her birim ve bireyde hakim olmasıdır."