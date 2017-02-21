CEZA YERİNE BAĞIŞ YAPACAK!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin, son lig maçında tribünlere yönelik hareketinden dolayı 5 bin avro bağış yapacağı bildirildi.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, deplasmanda Hertha Berlin ile oynanan karşılaşma sonrasında yaptığı hareket nedeniyle hakkında Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından soruşturma açılan Ancelotti'nin durumunun değerlendirildiği belirtildi.

Ancelotti'nin federasyona yaptığı savunmanın ardından soruşturmanın durdurulduğu ve İtalyan teknik direktörün DFB Vakfına 5 bin avro bağış yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, Ancelotti'nin kendisine yönelik saldırı karşısında duygusal yönden insani bir reaksiyon olarak söz konusu hareketi gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Bundesliga'nın 21. haftasında Hertha Berlin ile Bayern Münih arasında 1-1 berabere sona eren karşılaşmanın ardından soyunma odasına giden Ancelotti ile tribünler arasında tartışma yaşanmıştı. İtalyan teknik adam, kendisine tükürüldüğü gerekçesiyle el hareketi yaparak tribünlere tepki göstermişti.