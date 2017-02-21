ÇİNTİMAR'DAN "ASLI ÇAKIR ALPTEKİN SALONU" AÇIKLAMASI

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, milli atlet Aslı Çakır Alptekin'in adının verildiği salonla ilgili yöneltilen eleştirilere yönelik bir açıklama yaptı.

Çintimar, yazılı açıklamasında, Ataköy'deki salonun isminin Aslı Çakır Alptekin olmasıyla ilgili yapılan eleştirilere yönelik, "Türkiye Atletizm Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın dopinge karşı sıfır tolerans politikasını harfiyen uygulayan ve bu başarılı mücadelesi hem Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) hem de Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından takdirle karşılanan ve onurlandırılan bir kurumdur. Son üç yılda Türk atletizminin öncelikli takip edilecek ülkeler listesinden çıkması ve IAAF tarafından defalarca örnek gösterilmesi bunun ispatıdır." ifadelerini kullandı.

Fatih Çintimar, "Bakanlığımız tarafından federasyonumuza tahsis edilip kullanıma ilişkin tüm hak ve sorumluluklar tarafımıza ait olan Ataköy'deki atletizm salonuna ismi verilen Aslı Çakır Alptekin'in durumuyla ilgili süreç geçtiğimiz aylarda tamamlanmış ve IOC'den gelen yazıya durum ancak kesinlik kazanmıştır. Türkiye Atletizm Federasyonu, salonun ismi ile ilgili gerekli çalışmaları ve yazışmaları hali hazırda zaten başlatmış bulunmaktadır. Dolayısıyla yazıda iddia edildiği gibi 'konunun önemsenmediği' yorumu maksadını aşmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

'Aslı Çakır Alptekin'in, biyolojik pasaport soruşturması sonrasında kendisine verilen cezayı tamamlayarak pistlere dönüş yaptığını ve kulübü Üsküdar Belediyesi ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağına çıktığını' hatırlatan Çintimar, salonun isim değişikliğiyle ilgili süreç tamamlandığında kamuoyuna bilgi verileceğini kaydetti.