BRUMA KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

Galatasaray'da beklenen oldu. Bruma, Teknik direktör Igor Tudor'dan özür diledi .Böylece Çaykur Rizespor maçı öncesi yaşanan Bruma krizi çözüme kavuştu.

Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Bruma, Rizespor maçından önce yapılan antrenmanda teknik direktör Igor Tudor'a yaptığı saygısızlık için özür diledi.

Tudor da Beşiktaş derbisini hatırlattı ve Portekizli oyuncudan antrenmanlarda daha iyi performans sergilemesini istedi. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Portekizli oyuncu, istekli göründüğü belirtildi.

Bruma'ya ceza yolda

Galatasaray yönetimi ise, Portekizli oyuncuya davranışından dolayı para cezası vermeye hazırlanıyor. Bruma hakkındaki son karar yönetim kurulu toplantısında belli olacak.