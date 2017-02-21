KARİYERLERİNİ ZİRVEDE BIRAKANLAR

Spor dünyasında elde ettiği başarılarla dönemine damga vuran yıldız isimler, kariyerlerini zirvede sonlandırmak amacıyla meslektaşlarına oranla daha genç yaşlarda emekliye ayrılmayı tercih etti.

Formula 1, futbol, tenis ve boks gibi farklı spor kategorilerinde efsaneleşen bu sporcuların başarıya doyması ve aileleriyle daha fazla zaman geçirmek adına aldıkları ani emeklilik kararları, hayranlarını şaşırttığı kadar üzmüştü.

Formula 1 pilotu Nico Rosberg, futbolda Eric Cantona ve George Best, teniste Bjorn Borg, Martina Hingis ve Ana Ivonovic, boksta ise Rocky Marciano erken emeklilik kararı alan ünlü sporcular arasında yer aldı.

Rosberg şampiyon unvanıyla bıraktı

Formula 1'in son dünya şampiyonu Alman pilot Nico Rosberg, elde ettiği zaferin ardından kariyerini zirvede bırakmak amacıyla geçen yıl aralık ayında yarış hayatını noktaladı.

Motor sporları için genç sayılabilecek 31 yaşında pistlere veda eden Mercedes pilotu Rosberg, takım arkadaşı Büyük Britanyalı sürücü Lewis Hamilton ile arasında geçen sezon yaşanan şampiyonluk mücadelesinin üzerinde büyük baskı oluşturduğunu ve hedefini gerçekleştirmesinin ardından emeklilik kararı aldığını vurgulamıştı.

"Dağı tırmandım, zirveye çıktım ve emekliye ayrılmak için doğru zaman geldi." değerlendirmesinde bulunan Alman pilot, kariyerinde 23 yarışta podyumun zirvesine çıkarken, 2014 ve 2015'te pilotlar klasmanında yaşadığı ikinciliklerin ardından tek şampiyonluğunu geçen yıl elde etmişti.

Manchester United'ın yıldızları zirvede noktaladı

Futbolculuğu döneminde üstün tekniği, güçlü fiziksel yapısı ve aykırı karakteriyle yeşil sahaların en renkli simaları arasında yer alan Fransız yıldız Eric Cantona, henüz 30 yaşındayken emekliye ayrıldı.

Ülkesinde Auxerre, Marsilya, Bordeaux ve Montpellier gibi takımlarda oynadıktan sonra İngiltere'nin yolunu tutan Cantona, 1991-1992 sezonunda Leeds United'ı şampiyon yapan kadronun da yıldız oyunusuydu. Fransız oyuncu, 1992-1997 yılları arasında formasını giydiği ve 4 şampiyonluk yaşadığı Manchester United'ın ise efsanevi oyuncuları arasında yer aldı.

Ferguson'ın mektubu da engelleyemedi

İngiltere temsilcisinde 7 numaralı formasıyla çıktığı 143 maçta 64 kez ağları sarsarak kariyerinin zirvesine çıkan orta saha oyuncusu, sözleşmesi devam etmesine rağmen ani bir kararla emekli oldu. Manchester United'ın efsanevi teknik direktörü Alex Ferguson, takıma dönmesi amacıyla o dönem Cantona'ya bir mektup kaleme almıştı.

Ferguson mektubunda, "Sezon başında antrenmanlara başladığımızda senin normal bir insan olmanı bekledim ama bunun sadece bir umuttan ibaret olduğunu ve gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Gözlerinin içine baktığımda, Manchester United'ı kafandan sildiğini anladım. Babanın ve benim tavsiyelerimi ciddiye alman gerekir. Böyle büyük bir karar almadan önce bir süre kafanı dinlemek için tatile çıkmalısın." ifadelerini kullanmıştı. Bu içten mektup bile hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen Cantona'nın emeklilik kararını değiştirmeye yetmedi.

Kuzey İrlanda ve dünya futbolunun efsane isimlerinden George Best ise döneminde yeteneği kadar renkli hayatıyla da gündemden düşmedi.

Altyapısından yetiştiği Manchester United'da 1963-74 yılları arasında forma giyen Best, iki lig ve bir Avrupa şampiyonluğu yaşadı. İngiltere temsilcisinde toplam 179 kez ağları sarsan ve takımın başarısında üstün performansıyla başrolü oynayan Best, 1968'de Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi.

Brezilyalı yıldız Pele'nin bile dünyanın en iyi futbolcusu olarak değerlendirdiği Best, kariyerinin zirvesini yaşadığı dönemde 11 yıldır formasını giydiği Manchester United'ı bırakarak 27 yaşındayken futbola veda kararı aldı.

Emeklilik kararından daha sonra vazgeçen Kuzey İrlandalı yıldız, dünyanın çeşitli kulüplerinde kısa süreli olarak 37 yaşına kadar futbol hayatına devam etse de eski başarılı performansını bir daha tekrarlayamadı.

Borg tenisten sıkıldı

Tenis dünyasının en önemli isimleri arasında gösterilen İsveçli efsane raket Björn Borg, işinden zevk alamadığı gerekçesiyle 16 yaşında çıkmaya başladığı kortlara 26 yaşında veda etti.

1974 ile 1981 yılları arasında tek erkeklerde 6 Fransa Açık ve üst üste 5 Wimbledon zaferi yaşayan eski dünya 1 numarası, kariyerinde ise 11 grand-slam şampiyonluğuna ulaştı.

En formda döneminde aldığı emeklilik kararını değerlendiren Borg, "Biliyorum, en az 5 yıl daha rahatlıkla oynayabilirdim. Bu nedenle emeklilik konusunda yüzde yüz emin olana kadar bekledim. 26 çok erken bir yaş ama gerçeği söylemem gerekirse, tenisten artık hoşlanmıyorum. Kendimi maçlara motive edemiyorum ve başka şeyler yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Hingis zirveyi erken gördü

Kadın tenisinin önde gelen isimlerinden İsviçreli Martina Hingis ise genç yaşlarda elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi. Henüz 15 yaş ve 9 aylıkken Wimbledon'da çift kadınlarda kupaya uzanan Hingis, teniste en genç grand-slam şampiyonu unvanını elde etti.

16 yaşındayken Avustralya Açık'ta tek kadınlarda yaşadığı şampiyonlukla bu kategoride de en genç grand-slam zaferi yaşayan tenisçi konumuna gelen İsviçreli raket, kazandığı başarıların ardından kadınlarda dünya 1 numarasına en erken yaşta yükselen tenisçi oldu.

Kariyerinde zirvede 209 hafta kalan ve tek kadınlar grand-slam turnuvalarında şampiyonluk sayısını 5'e yükselten Hingis, sonrasında yaşadığı ciddi sakatlıklar nedeniyle eski formuna ulaşamadı.

Erken yaşlarda yakaladığı başarıyı sürdüremeyen ve özel hayatında sorunlar yaşayan Hingis, 2007 Wimbledon Tenis Şampiyonası sırasında kokain kullandığı gerekçesiyle tenisten 2 yıl men cezası aldı. Ceza süresinin dolmasını beklemeyen İsviçreli raket, 27 yaşındayken emeklilik kararı aldı.

İsviçreli Hingis, 6 yıllık aranın ardından 2013'te tenise tekrar döndü. Eski performansından uzaklaşması ve ileri yaşı nedeniyle sadece çift kadınlar müsabakalarına katılan Hingis, partneri Sania Mirza ile 2015'de Wimbledon ve ABD Açık, 2016'da ise Avustralya Açık'ta şampiyonluklar yaşadı.

Kadın tenisinin diğer önemli ismi Ana Ivanovic ise geçen yıl aldığı emeklilik kararıyla tenisseverleri üzdü. Henüz 29 yaşındayken kortlara veda eden Sırp raket, 2008'de Fransa Açık'ta kazandığı şampiyonluğun ardından aynı yıl kadınlarda dünya sıralamasında bir numaraya yükselmişti.

Marciano dünya şampiyonu unvanıyla emekli oldu

Boks dünyasının unutulmaz sporcuları arasında yer alan ABD'li efsane boksör Rocky Marciano da erken emeklilik kararıyla hayranlarını şaşırtmıştı. 1947 ile 1955 yılları arasındaki profesyonel kariyerinde çıktığı 49 maçın 43'ünü nakavtla olmak üzere tamamını kazanan Marciano, dünya ağır siklet boks şampiyonluğu unvanını 5 yıl boyunca koruyarak 31 yaşında ringlerden ayrıldı.

Ailesiyle daha fazla vakit geçirmek amacıyla boks eldivenlerini asan Rocky Marciano, 46 yaşındayken uçak kazasında hayatını kaybetti. ABD'li boksör, sinema dünyasının en sevilen seri filmleri arasında yer alan "Rocky"nin esin kaynağı oldu.