GÖÇEK VE KALKAVAN'A UEFA GÖREVİ!

Hüseyin Göçek, UEFA Avrupa Ligi'nde 23 Şubat Perşembe günü Çekya'nın Sparta Prag ile Rusya'nın Rostov takımları arasında oynanacak son 32 turu rövanş maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, UEFA Avrupa Ligi'nde 23 Şubat Perşembe günü Çekya'nın Sparta Prag ile Rusya'nın Rostov takımları arasında oynanacak son 32 turu rövanş maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Çekya'nın Prag şehrindeki Generali Arena Stadyumu'nda TSİ 23.05'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Göçek'in yardımcılıklarını, Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak.

Serkan Ok'un dördüncü hakemliği üstleneceği karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Alper Ulusoy ve Barış Şimşek olacak.

FIFA kokartlı hakemlerden Mete Kalkavan ise Rusya'nın CSKA Moskova ile Norveç'in Rosenborg ekipleri arasında yarın yapılacak UEFA Gençlik Ligi son 16 turu müsabakasında düdük çalacak.

Rusya'nın Moskova şehrindeki Oktyabr Artificial Turf Stadı'nda oynanacak ve TSİ 14.00'te başlayacak karşılaşmada Kalkavan'ın yardımcıları Kerem Ersoy ve Ceyhun Sesigüzel olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Rusya Futbol Federasyonundan Alexandra Ponomareva yapacak.

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