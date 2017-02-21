Sevilla'dan Sampaoli hamlesi!
﻿
Site İçi Arama
﻿

SEVİLLA'DAN SAMPAOLİ HAMLESİ!

Sevilla'dan Sampaoli hamlesi!

Sevilla, adı Barcelona ile anılan teknik direktör Sampaoli'ye sözleşme uzatma teklifi yaptı.

235 Okunma

İspanyol kulübü Sevilla'nın başkanı Jose Castro, takımın Arjantinli teknik direktörü Jorge Sampaoli'ye sözleşme uzatma teklifinde bulunduklarını söyledi.

İspanyol basınına açıklamada bulunan Castro, Sevilla'ya oynattığı futbolla dikkati çeken 56 yaşındaki Sampaoli'nin 2018'de bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzatmak istediklerini belirterek, "Sampaoli'nin takımda kalmasını istiyoruz. Takıma oynattığı hücum futbolu bizi mutlu ediyor. Ona sözleşme uzatmak için teklifte bulunduk." ifadelerini kullandı.

Castro, tecrübeli teknik adamın kontratında, 1,5 milyon avroluk serbest kalma bedeli olduğunu da sözlerine ekledi.

Sampaoli'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e 4-0 yenilen Barcelona'daki geleceği tartışma konusu olan Luis Enrique'nin yerini alabileceği iddia edilmişti.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 23 haftada 49 puan toplayan Sevilla, iki maç eksiği bulunan lider Real Madrid'in üç puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise H Grubu'nu İtalyan temsilcisi Juventus'un ardından ikinci sırada tamamlayan Sevilla, son 16 turunda İngiltere'nin Leicester City ekibiyle karşılaşacak.

ETİKETLER
"Ankara'ya arzulanan kupayı getirmemiz lazım"
Osmanlıspor'un maçına Macar hakem!
"Tarihe tanıklık etmek istiyoruz"
Gençlerbirliği'nde görev dağılımı yapıldı
3
"Ankara'yı yönetenler Ankaragücü'ne sahip çıkmalı"
Genç yıldız Aslıhan Kılıç ile söyleşi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿