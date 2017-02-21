"Messi keşke Brezilyalı olsaydı"
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"MESSİ KEŞKE BREZİLYALI OLSAYDI"

"Messi keşke Brezilyalı olsaydı"

Brezilya Teknik Direktörü Tite, Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Messi'ye hayranlığını bu sözlerle dile getirdi.

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Brezilya Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Tite, Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi için "Brezilya'da doğmasını isterdim." dedi.

"Tite" lakaplı Adenor Leonardo Bacchi, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, henüz Arjantin Milli Takımı formasıyla kupa kazanamasa da Barcelona Kulübünde sayısız şampiyonluk yaşayan ve Altın Top Ödülü'nü 5 kez alan Messi'ye hayranlığını dile getirdi.

29 yaşındaki Messi'nin müthiş bir futbolcu olduğunu belirten Tite, "Pozisyon yaratmak konusunda sıra dışı bir yeteneğe sahip. Başka oyuncuların fark edemediği şeyleri görebiliyor. Doğruyu söylemek gerekirse Brezilya'da doğmasını isterdim. Messi keşke Brezilyalı olsaydı." ifadelerini kullandı.

Messi-Ronaldo kıyaslaması da yaptı

Brezilyalı teknik adam, Real Madrid'in Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo ile Messi arasında yapılan kıyaslamalar için ise şunları söyledi:

"Farklı oyun tarzına sahipler. Ronaldo, hedefe odaklı bir bitirici. Messi, yaratıcı ve sihirli. Aynı takımda oynasalar rakipleri mahvederler."

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