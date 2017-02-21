13 bin bilet satıldı, 20 bin bilet alıcı bekliyor!
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13 BİN BİLET SATILDI, 20 BİN BİLET ALICI BEKLİYOR!

13 bin bilet satıldı, 20 bin bilet alıcı bekliyor!

Süper Lig'de zirve yarışında kritik öneme sahip Galatasaray-Beşiktaş derbisine 1 hafta kala 13 bin bilet satıldı.

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Spor Toto Süper Lig'de 27 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi, şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip.

Yeni teknik direktör Igor Tudor'la birlikte zirveye tutunmak için mutlak kazanmak zorunda olan Galatasaray, lider Beşiktaş karşısında taraftar kozunu kullanmak istiyor.

Bu sezon gösterilen inişli çıkışlı performans nedeniyle taraftarın tam desteğini göremeyen Sarı-Kırmızılılar, bu kez tribünlerin büyük bir bölümünün dolmasını bekliyor.

17 bin kombinesi bulunan Galatasaray'ın, bugün itibariyla 13 bin bilet satarkan, yönetim kalan 20 bin biletin büyük bir bölümünün maç gününe kadar satılmasını umuyor.

Maç günü tahmini hava sıcaklığının 13 derece olacağı Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 35-40 bin arası taraftar olacağı ön görülüyor. 
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