BANDIRMASPOR'DA YUSUF ŞİMŞEK DÖNEMİ

TFF 1'inci Ligi takımı Bandırmaspor'un teknik direktörlüğüne istifa eden Feyyaz Uçar'ın yerine Yusuf Şimşek getirildi.

Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde konuşan Bandırmaspor Başkanı Erhan Elmastaş, pazar günü Balıkesirspor'a 5-0 mağlup olarak kötü bir hafta sonu geçirdiklerini belirtti, " Maçtan sonra Feyyaz Uçar istifasını verdi. Dün akşam üzeri Yusuf Şimşek'le görüşmelerimizi tamamladık, kendisiyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladık. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda yeni teknik direktörümzle iyi sonuçlar gelecek" dedi.



İmza töreninde 1'inci Lig'i yakından tanıdığını belirten Yusuf Şimşek şunları söyledi:



"Bu güvenlerini boşa çıkarmayacağız. Bugünden itibaren beyaz bir sayfa açtık. Ekibim ve taraftarımızla birlik olup güzel günler göreceğiz. Ben bu ligi tanıyorum Rize’de Mustafa Denizli ile şampiyonluk yaşadık. Antalya’da tek başıma şampiyonluk yaşadım. Oyuncuları da rakipleri de tanıyorum. Buradaki sıkıntının ufak olduğunu düşünüyorum. Hep birlikte bu sıkıntıları aşacağımızı düşünüyorum. Küsmüş olan taraftarımıza çağrı yapıyoruz. Cumartesi günü milat olsun, güzel günlerin başlangıcı olsun" diye konuştu.



Feyyaz Uçar’ın istifası konusunda konuşan Bandırmaspor Genel Kaptanı Kayhan İpek "Bizi üzen taraftarımızın bize verdiği desteğin karşılığını verememek oldu. Perşembe akşamı gittiğimde 2 oyuncu ve yardımcı antrenörün tesislerde olmadığını tespit ettik. Hocaya anlattık yardımcılar birbirleriyle konuşmuyorlardı. Bizde bu sorunu Feyyaz hocaya illettik. Bandırma’ya kötü şeyler yaşatmamak için sustuk" dedi.



Yusuf Şimşek'in teknik ekibi şu isimlerden oluştu; Ali Postacı, Gökhan Kılavuz, Erhan Namlı, Şaban Özdeş, Kaleci Antrenörü Aydın Gencer.