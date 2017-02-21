"NEDEN 40 GOL YEDİĞİMİZİ DAHA İYİ ANLIYORUM"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Trabzonspor maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Trabzonspor karşısında 1 puan aldıkları için memnun olduklarını kaydederken şöyle konuştu:



"Maçın ilk yarısında çok şanslıydık, iyi oynamadık. İlk yarıda objektif olarak Trabzonspor'un 3-4 gol atması gerekiyordu. Kariyerimde beklide ender ilk yarıda 2 oyuncu değiştiriyorum. Ama başka çarem kalmadı ve bu nedenle değişiklik yaptık. Bu maç bana zaaflarımızı gösterdi. Şuanda neden 40 gol yediğimizi daha iyi anlıyorum. Bugün şansımız çoktu ve Allah'ın da bizi koruduğuna inanıyorum."



"DAHA İYİ OLACAĞIZ"



Gelecek maçlarda daha iyi olacaklarını anlatan Susic, son olarak şunları söyledi: "Ofansif futbolu seviyorum. Trabzonspor çok kaliteli bir takım. Biz ligde kalmak için savaşıyoruz. İnşallah gelecek maçlarda da şansımız yanımızda olur. Takıma dönecek oyuncuların da katkılarıyla gelecek haftalarda daha iyi olacağız."



