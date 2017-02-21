MİLAN YENİDEN DOĞUYOR: 130 MİLYON EURO!

2010/2011 sezonundan bu yana şampiyon olamayan, hatta şampiyonluk yarışında bile yer alamayan Milan, gelecek sezon için müthiş bir bütçe belirledi.

Son sezonlarda şampiyonluk yarışından uzak kalan ve Avrupa'daki eski günlerini mumla arayan Milan, yeniden doğuyor.



Çinli bir konsorsiyum tarafından satın alınmak üzere olan ve 3 Mart'ta resmen yeni sahiplerine kavuşacak olan Kırmızı Siyahlılar için yeni sezon çok daha heyecanlı geçecek.



Aubameyang ve Agüero!



İtalyan medyasındaki haberlere göre; Milano ekibinin, yaz transfer sezonu gelirgelmez, Çin kulüplerinin ve Real Madrid ile Barcelona gibi devlerin istediği Borussia Dortmund'lu forvet Aubameyang ve City'den ayrılma ihtimali bulunan Arjantinli yıldız Sergie Agüero için hızlıca harekete geçmesi bekleniyor.



Çinli konsorsiyum, 320 milyon euroluk ödemenin 200 milyon eurosunu daha önce ödemiş ve Milan'ın satın alma işlemlerinin getirdiği yükümlülükleri yerine getirmişti.



Carlos Bacca gidici...



Öte yandan Kolombiyalı yıldız Carlos Bacca'nın da sezon sonu satılması ve 30 milyon euroluk ekstra bir gelir elde edilmesinin planlandığı belirtildi.

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