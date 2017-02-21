İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NİN PROGRAMI

Türk temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'un mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde, son 32 turu rövanş maçları yarın (22.02.2017) başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun son 32 turunda, yarın (22.02.2017) 3 karşılaşma yapılacak.

Üst üste 2. kez son 32 turuna kalan Fenerbahçe, Rusya'da 1-0 kaybettiği ilk maçın yarın rövanşında Krasnodar'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.00'de oynanacak. Ligde yarın aynı saatte, Schalke 04 ile PAOK ve Saint-Etienne ile Manchester United karşı karşıya gelecek.

İlk kez katıldığı Avrupa Ligi'nde son 32 turuna yükselerek önemli bir başarıya imza atan Osmanlıspor, 23 Şubat Perşembe günü Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak. Golsüz biten ilk maçın rövanşı, Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 3. olarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Beşiktaş, son 32 turu rövanşında 23 Şubat Perşembe günü İsrail'in Hapoel Beer-Sheva ekibiyle sahasında karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva'yı saat 21.00'de ağırlayacağı mücadeleye, Vodafone Arena ev sahipliği yapacak.

Son 32 turu rövanş karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

22 Şubat Çarşamba:

20.00 Schalke 04 (Almanya) - PAOK (Yunanistan) (3-0)

20.00 Fenerbahçe (Türkiye) - Krasnodar (Rusya) (0-1)

20.00 Saint Etienne (Fransa) - Manchester United (İngiltere) (0-3)

23 Şubat Perşembe:

19.00 Osmanlıspor (Türkiye) - Olympiakos (Yunanistan) (0-0)

21.00 Beşiktaş (Türkiye) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail) (3-1)

21.00 Roma (İtalya) - Villarreal (İspanya) (4-0)

21.00 Zenit (Rusya) - Anderlecht (Belçika) (0-2)

21.00 Ajax (Hollanda) - Legia Varşova (Polonya) (0-0)

21.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Athletic Bilbao (İspanya) (2-3)

23.05 Olympique Lyon (Fransa) - AZ Alkmaar (Hollanda) (4-1)

23.05 Fiorentina (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya) (1-0)

23.05 Sparta Prag (Çekya) - Rostov (Rusya) (0-4)

23.05 Tottenham (İngiltere) - Gent (Belçika) (0-1)

23.05 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Celta Vigo (İspanya) (1-0)

23.05 Kopenhag (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan) (2-1)

23.05 Genk (Belçika) - Astra (Romanya) (2-2)