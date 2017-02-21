AVRUPA'DA TÜRK KAPIŞMASI

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 14. hafta maçında 22 Şubat Çarşamba günü Mersin Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.
Metro Enerji Arena'da oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.
Ligde oynadığı 13 maçın 10'nu kazanan Fenerbahçe grupta ikinci sırada bulunuyor. Çıktığı 13 maçın sadece 2'sinden galip ayrılan Mersin Büyükşehir Belediyespor ise yedinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 89-73'lük skorla kazanmıştı.