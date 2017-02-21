Pazarspor - Türk Metal Kırıkkalespor maç kadroları belli oldu...
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PAZARSPOR - TÜRK METAL KIRIKKALESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Pazarspor - Türk Metal Kırıkkalespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 2. Grup 23. haftasında Pazarspor ile Türk Metal Kırıkkalespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Pazarspor - Türk Metal Kırıkkalespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 2. Grup 23. haftasında Pazarspor ile Türk Metal Kırıkkalespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:00'da Pazar İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hasan Kılıçarslan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Pazar İlçe

Pazarspor: Haci Şükrü Çiçek, Maksut Birben, Ali Özgür Basa, Devrimcan Beyaz, İbrahim Demirer, Yasin Mert Egeli, Egemen Zengin, Mert Ege Özeren, Orhan Ağsay, Mehmet Mert Özkaptan, Fethi Bilgin

Teknik Direktör: Ali Rıza Sinan Bayraktar

Türk Metal Kırıkkalespor: Can Avcı, Selahattin Özcan, Buğra Şahiner, Uğur Aygören, Onur Bilgen, Sefer Sever, Şervan Örenç, Levent Kale, Keram Onaylı, Ömer Faruk Ermeç, İbrahim Sürgülü

Teknik Direktör: Bülent Topuzoğlu

Hakem: Hasan Kılıçarslan, M.mithat Levent, Ferhat Dalgıç, Yasin Kılıç

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