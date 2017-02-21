Oryantiringciler Antalya'yı keşfedecek
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ORYANTİRİNGCİLER ANTALYA'YI KEŞFEDECEK

Oryantiringciler Antalya'yı keşfedecek

Antalya, 23-26 Şubat'ta Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

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Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası, 23-26 Şubat'ta Antalya'da yapılacak.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4 gün sürecek yarışlar Lara, Kurşunlu Şelalesi, Ekşili Göleti ve Kaleiçi mevkinde gerçekleştirilecek.

Antalya'da aynı tarihlerde Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. kademe yarışları da düzenlenecek. Yarışlara, 2 bine yakın sporcunun katılması bekleniyor.

Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nı Yaşar İsmet Demiröz, Özgür Fettah, Emine Sezgünsay, Büşra Muslu, Emirhan Külahsız, Talha Günday, Ayşe Bozkurt ve Elif Gökçe Avcı temsil edecek.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Antalya'da sporcuların kıyasıya mücadele edeceklerini belirterek, "Akdeniz Ülkeleri Şampiyonası'nda hedef tabii ki birincilik. Organizasyona tüm halkımız davetlidir. Tüm sporculara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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