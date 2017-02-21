Trabzonspor'da sakatlık şoku!
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TRABZONSPOR'DA SAKATLIK ŞOKU!

Trabzonspor'da sakatlık şoku!

Bordo-mavili kulüp, Slovak futbolcu Durica'nın sol diz dış yan bağında ikinci derece yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'da, sakatlanan Slovak oyuncu Jan Durica'nın sol diz dış yan bağında ikinci derecede yaralanma tespit edildiği açıklandı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Jan Durica'nın MR'ının çekildiği belirtilerek, "MR sonucunda sol diz dış yan bağında ikinci derece yaralanma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Slovak futbolcu, karşılaşmanın 14. dakikasında Vagner Love ile girdiği mücadelede sakatlanarak sedye ile oyunu terk etmiş ve yerine Mustafa Akbaş oyuna dahil olmuştu.

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