Spor Toto Süper Lig'de görünüm
﻿
Site İçi Arama
﻿

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta mücadelesi, tek maçla tamamlandı.

1103 Okunma

Günün maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın 47 puanla lider durumda bulunduğu ligin 21. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 22. haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar

Kayserispor-Bursaspor: 2-0

Antalyaspor-Kardemir Karabükspor: 1-0

Medipol Başakşehir-Gaziantepspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Galatasaray: 1-1

Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor: 2-0

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 0-0

Adanaspor-Osmanlıspor: 1-5

Beşiktaş-Akhisar Belediyespor: 3-1

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-0

- Puan durumu

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. BEŞİKTAŞ 21 14 5 2 43 18 25 47
2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 21 12 7 2 37 16 21 43
3. GALATASARAY 21 12 4 5 40 21 19 40
4. FENERBAHÇE 21 10 7 4 39 19 20 37
5. ANTALYASPOR 21 10 5 6 25 23 2 35
6. TRABZONSPOR 21 9 4 8 20 21 -1 31
7. OSMANLISPOR 21 7 9 5 28 23 5 30
8. ATİKER KONYASPOR 21 7 7 7 24 26 -2 28
9. BURSASPOR 21 8 4 9 22 24 -2 28
10. KARDEMİR KARABÜKSPOR 21 8 3 10 24 29 -5 27
11. GENÇLERBİRLİĞİ 20 6 8 6 19 19 0 26
12. KASIMPAŞA 21 7 4 10 25 28 -3 25
13. AKHİSAR BELEDİYESPOR 21 6 6 9 13 27 -14 24
14. AYTEMİZ ALANYASPOR 21 6 4 11 29 40 -11 22
15. KAYSERİSPOR 21 6 4 11 22 33 -11 22
16. ÇAYKUR RİZESPOR 21 5 5 11 21 33 -12 20
17. ADANASPOR 21 4 5 12 19 32 -13 17
18. GAZİANTEPSPOR 20 4 3 13 16 34 -18 15

 

- 22. hafta

24 Şubat Cuma:

19.00 Çaykur Rizespor-Kayserispor

20.00 Kasımpaşa-Bursaspor

25 Şubat Cumartesi:

15.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor

16.00 Akhisar Belediyespor-Antalyaspor

19.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor

26 Şubat Pazar:

13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği

16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir

19.00 Gaziantepspor-Fenerbahçe

27 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Beşiktaş
"Tarihe tanıklık etmek istiyoruz"
Gençlerbirliği'nde görev dağılımı yapıldı
"Ankara'yı yönetenler Ankaragücü'ne sahip çıkmalı"
Genç yıldız Aslıhan Kılıç ile söyleşi
Kaplan: Son dakika kaybetmek üzücü...
Ziraat Bankası, İnegöl'den çıkamadı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿