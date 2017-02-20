TFF 1. LİG'DE GÖRÜNÜM

TFF 1. Lig'de 21. hafta mücadelesi iki maçla tamamlandı.
Haftaya lider olarak giren Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Büyükşehir Gaziantepspor'u 2-1 yendi. Bu sonuçla puanını 40'a çıkaran Malatya temsilcisi, bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.
Günün diğer maçında ise Sivasspor, deplasmanda Denizlispor'u 3-2 yendi.
Ligde oluşan puan durumu şöyle:
|
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|21
|12
|4
|5
|32
|22
|10
|40
|2.
|SİVASSPOR
|21
|11
|5
|5
|32
|20
|12
|38
|3.
|GÖZTEPE
|21
|10
|7
|4
|35
|25
|10
|37
|4.
|ESKİŞEHİRSPOR
|21
|11
|6
|4
|37
|27
|10
|36
|5.
|GİRESUNSPOR
|21
|10
|6
|5
|29
|19
|10
|36
|6.
|BOLUSPOR
|21
|9
|4
|8
|32
|35
|-3
|31
|7.
|ÜMRANİYESPOR
|20
|8
|5
|7
|26
|23
|3
|29
|8.
|BALIKESİRSPOR
|20
|7
|7
|6
|36
|22
|14
|28
|9.
|ALTINORDU
|21
|7
|7
|7
|28
|29
|-1
|28
|10.
|DENİZLİSPOR
|21
|8
|5
|8
|31
|28
|3
|26
|11.
|ADANA DEMİRSPOR
|21
|6
|11
|4
|25
|22
|3
|26
|12.
|ŞANLIURFASPOR
|21
|5
|8
|8
|21
|22
|-1
|23
|13.
|BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR
|21
|6
|4
|11
|26
|33
|-7
|22
|14.
|MANİSASPOR
|21
|5
|8
|8
|29
|34
|-5
|20
|15.
|ELAZIĞSPOR
|21
|6
|7
|8
|20
|22
|-2
|19
|16.
|BANDIRMASPOR
|21
|4
|6
|11
|20
|33
|-13
|18
|17.
|SAMSUNSPOR
|21
|3
|6
|12
|11
|29
|-18
|15
|18.
|MERSİN İDMANYURDU
|21
|4
|6
|11
|17
|42
|-25
|15