TFF 1. Lig'de görünüm
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TFF 1. LİG'DE GÖRÜNÜM

TFF 1. Lig'de görünüm

Ligde 21. hafta mücadelesi 2 maçla tamamlanırken, Evkur Yeni Malatyaspor liderliğini sürdürdü.

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 TFF 1. Lig'de 21. hafta mücadelesi iki maçla tamamlandı.

Haftaya lider olarak giren Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Büyükşehir Gaziantepspor'u 2-1 yendi. Bu sonuçla puanını 40'a çıkaran Malatya temsilcisi, bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.

Günün diğer maçında ise Sivasspor, deplasmanda Denizlispor'u 3-2 yendi.

Ligde oluşan puan durumu şöyle:

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. EVKUR YENİ MALATYASPOR 21 12 4 5 32 22 10 40
2. SİVASSPOR 21 11 5 5 32 20 12 38
3. GÖZTEPE 21 10 7 4 35 25 10 37
4. ESKİŞEHİRSPOR 21 11 6 4 37 27 10 36
5. GİRESUNSPOR 21 10 6 5 29 19 10 36
6. BOLUSPOR 21 9 4 8 32 35 -3 31
7. ÜMRANİYESPOR 20 8 5 7 26 23 3 29
8. BALIKESİRSPOR 20 7 7 6 36 22 14 28
9. ALTINORDU 21 7 7 7 28 29 -1 28
10. DENİZLİSPOR 21 8 5 8 31 28 3 26
11. ADANA DEMİRSPOR 21 6 11 4 25 22 3 26
12. ŞANLIURFASPOR 21 5 8 8 21 22 -1 23
13. BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR 21 6 4 11 26 33 -7 22
14. MANİSASPOR 21 5 8 8 29 34 -5 20
15. ELAZIĞSPOR 21 6 7 8 20 22 -2 19
16. BANDIRMASPOR 21 4 6 11 20 33 -13 18
17. SAMSUNSPOR 21 3 6 12 11 29 -18 15
18. MERSİN İDMANYURDU 21 4 6 11 17 42 -25 15
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