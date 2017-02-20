İŞİTME ENGELLİLER OLİMPİYAT OYUNLARI'NA DOĞRU

Samsun'da 18-30 Temmuz'da yapılacak 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın (2017 Deaflympics) grup kura çekimi gerçekleştirildi.
Samsun'da Sheraton Otel'de düzenlenen kura çekimine, Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Valery Rukhledev, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kamuran Özden, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir ve delegasyon başkanları katıldı.
Kura çekiminin ardından futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda gruplar şu şekilde oluştu:
Basketbol (Kadınlar):
A Grubu: Litvanya, İtalya, Rusya, Polonya, Çin
B Grubu: Ukrayna, Yunanistan, Türkiye, Kenya
Basketbol (Erkekler):
A Grubu: Kanada, Tayvan, Venezuela, Litvanya, Yunanistan, Türkiye
B Grubu: Avustralya, Arjantin, Ukrayna, Kenya, Slovenya, Rusya
Futbol (Erkekler):
A Grubu: Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Venezuela
B Grubu: Almanya, Fransa, İran, İrlanda
C Grubu: Ukrayna, İtalya, Japonya, Arjantin
D Grubu: Rusya, İngiltere, Güney Kore, Brezilya
Hentbol (Erkekler):
A Grubu: Türkiye, Rusya, Brezilya, Sırbistan
B Grubu: Hırvatistan, Danimarka, Kamerun, Almanya
Voleybol (Kadınlar):
A Grubu: Türkiye, Rusya, Japonya, İtalya, Kanada
B Grubu: Ukrayna, ABD, Polonya, Brezilya